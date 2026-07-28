Назван максимальный размер выплаты по беременности и родам в Казахстане

Максимальный размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам в 2026 году составляет около 2,5 млн теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель директора филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Алматы Балгын Сатбеккызы, за первое полугодие в городе более 94 тысяч человек получили социальные выплаты из фонда. На поддержку жителей было направлено 48,5 млрд теңге.

По словам спикера, средний размер социальной выплаты по беременности и родам в первом полугодии 2026 года составил около 1,4 млн теңге. Годом ранее этот показатель достигал 1,6 млн тенге. Таким образом, средний размер выплаты снизился на 254,9 тысячи теңге, или на 15,5%.

Она пояснила, что снижение связано с изменениями в законодательстве. Теперь максимальный размер среднемесячного дохода, учитываемого при расчете выплаты, ограничен семикратным размером минимальной заработной платы и составляет 595 тысяч теңге.

Фото: РСК Алматы

При этом окончательная сумма выплаты рассчитывается индивидуально. Она зависит от дохода, с которого в течение последних 12 месяцев производились социальные отчисления, а также от продолжительности отпуска по беременности и родам.

Отвечая на вопросы журналистов, Балгын Сатбеккызы уточнила, что предельный размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам в 2026 году не превышает 2 млн 499 тысяч теңге.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщали, что в 2025 году социальную выплату по беременности и родам получили более 200 тысяч человек. Выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет были назначены более чем 600 тысячам женщин.

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