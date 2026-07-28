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    Назван максимальный размер выплаты по беременности и родам в Казахстане

    Максимальный размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам в 2026 году составляет около 2,5 млн теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    женщины
    Фото: pexels

    Как сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель директора филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Алматы Балгын Сатбеккызы, за первое полугодие в городе более 94 тысяч человек получили социальные выплаты из фонда. На поддержку жителей было направлено 48,5 млрд теңге.

    По словам спикера, средний размер социальной выплаты по беременности и родам в первом полугодии 2026 года составил около 1,4 млн теңге. Годом ранее этот показатель достигал 1,6 млн тенге. Таким образом, средний размер выплаты снизился на 254,9 тысячи теңге, или на 15,5%.

    Она пояснила, что снижение связано с изменениями в законодательстве. Теперь максимальный размер среднемесячного дохода, учитываемого при расчете выплаты, ограничен семикратным размером минимальной заработной платы и составляет 595 тысяч теңге.

    Балгын Сатбеккызы
    Фото: РСК Алматы

    При этом окончательная сумма выплаты рассчитывается индивидуально. Она зависит от дохода, с которого в течение последних 12 месяцев производились социальные отчисления, а также от продолжительности отпуска по беременности и родам.

    Отвечая на вопросы журналистов, Балгын Сатбеккызы уточнила, что предельный размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам в 2026 году не превышает 2 млн 499 тысяч теңге.

    Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщали, что в 2025 году социальную выплату по беременности и родам получили более 200 тысяч человек. Выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет были назначены более чем 600 тысячам женщин.

    Можно ли получить декретные выплаты в Казахстане, проживая и работая за границей, читайте по ссылке.

    Соцвыплаты Роды Беременность Женщины Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор