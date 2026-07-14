Можно ли получить декретные выплаты в Казахстане, проживая и работая за границей

Казахстанка, которая постоянно проживает и работает за пределами страны, может столкнуться с отказом в назначении социальных выплат, связанных с беременностью и рождением ребенка. В каких случаях государственная поддержка не предоставляется и какие выплаты все же можно получить, выяснил корреспондент агентства Kazinform.

Как разъяснил адвокат Таир Назханов, социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) предоставляются только участникам системы обязательного социального страхования.

— Это лица, за которых в Республике Казахстан уплачиваются социальные отчисления. Отсутствие постоянного проживания и трудовой деятельности в Казахстане, а также неуплата социальных отчислений исключают наличие статуса участника системы обязательного социального страхования, — пояснил адвокат.

Речь идет о единовременной социальной выплате в связи с потерей дохода во время беременности и родов, а также о ежемесячной социальной выплате по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.

При этом, как отметил юрист, важно различать виды государственной поддержки.

Единовременная социальная выплата по беременности и родам из Государственного фонда социального страхования назначается на основании статьи 84 Социального кодекса. Для этой выплаты гражданство ребенка значения не имеет. Право возникает у участницы системы обязательного социального страхования, за которую производились социальные отчисления в Казахстане. Основанием для назначения является листок временной нетрудоспособности по беременности и родам, выданный в Казахстане. Сам факт рождения ребенка за границей и наличие у него иностранного гражданства не лишают женщину права на уже заработанную страховую выплату.

Вместе с тем, если женщина не работала в Казахстане и за нее не поступали социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, оснований для назначения социальных выплат, связанных с потерей дохода, нет.

В рассматриваемом случае отсутствие постоянного проживания, работы и социальных отчислений в Казахстане исключает право на выплаты из ГФСС. Возможность назначения бюджетных пособий определяется отдельно с учетом гражданства, статуса постоянного проживания и других обстоятельств заявителя.

Какую помощь получают женщины в Казахстане

Согласно информации портала eGov.kz, государственная поддержка в связи с рождением ребенка делится на бюджетные пособия и социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования.

Единовременное государственное пособие при рождении ребенка назначается как работающим, так и неработающим женщинам, имеющим право на получение пособия в Казахстане. В 2026 году его размер составляет:

● на первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП, или 164 350 тенге;

● на четвертого и последующих детей — 63 МРП, или 272 475 тенге.

Неработающим родителям также может назначаться ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Его размер зависит от очередности рождения ребенка.

Работающим женщинам, за которых производились социальные отчисления, назначается единовременная социальная выплата в связи с беременностью и родами. Ее размер рассчитывается исходя из дохода, с которого уплачивались социальные отчисления за последние 12 месяцев.

Ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком до достижения им полутора лет для работающих родителей рассчитывается на основании дохода за последние два года. При этом из назначенной суммы удерживаются обязательные пенсионные взносы.

Подать документы на выплату по беременности и родам необходимо не позднее 12 месяцев со дня выдачи листа временной нетрудоспособности. За выплатой по уходу за ребенком можно обратиться не позднее 18 месяцев со дня рождения ребенка.

Размеры выплат рассчитаны исходя из месячного расчетного показателя в размере 4 325 тенге на 2026 год. На портале eGov.kz также отмечается, что выплата по беременности и родам относится к социальным выплатам из ГФСС и зависит от уплаченных социальных отчислений, тогда как пособие при рождении ребенка финансируется из государственного бюджета.

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