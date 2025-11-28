Назван лучший фильм кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

«Бриллиантовую бабочку» за лучшую мужскую роль получил Александр Адабашьян за работу в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». В номинации «Лучшая актриса» победила коллега Адабашьяна по площадке Светлана Крючкова.

Картина «Али Примэра» венесуэльского режиссера Даниэля Егреса Ричарда получила Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка» как лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство.

Награда «Лучший актер второго плана» досталась Анвару Картаеву, сыгравшему в фильме режиссера Аюба Шахобиддинова «В погоне за весной» из Узбекистана, аналогичную награду среди женщин получила Соня Хусейн («Термит», производство Пакистан — Канада). Лучшим художником был признан Мейлис Худайберенов за работу над фильмом «Композитор» (Туркменистан).

Лучшим оператором был признан Талант Акынбеков («Черный, красный, желтый», Кыргызстан). Приз за вклад в мировой кинематограф получил Маджид Маджиди (Иран). Приз за лучший сценарий получил Кэрол Шор (ЮАР) за фильм «Старый праведный блюз».

Напомним, с инициативой учреждения премии в 2022 году выступил Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — присуждена победителям в 12 номинациях.

Работы представили Россия, Китай, Турция, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие страны.

Ранее Казахстан громко заявил о себе на мировой арене — престижной международной премии GEMA Asia Awards. Онлайн-кинотеатр Unico Play превзошел Netflix и завоевал «золото» в категории Best Integrated Marketing Campaign и «серебро» в номинации «Лучший постер» за сериал «Qara Bekire».