Назван ключевой фактор конкурентоспособности стран ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета подчеркнул, что цифровая трансформация промышленности и агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза является стратегическим направлением развития, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что цифровизация экономики — это не дань технологической моде, а ключевой фактор конкурентоспособности.

— В Казахстане мы подошли к этому вызову достаточно системно, запустив масштабную концепцию цифровой трансформации. Роботизация, облачные решения в промышленном секторе и горно-металлургическом комплексе, цифровые двойники крупных предприятий повышают производительность и снижают издержки, — сказал Президент.

По его словам, автоматизация сельского хозяйства способствует росту урожайности, экономии водных ресурсов и снижению нагрузки на экологию.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на развитии животноводства. В стране внедряются цифровые системы, исключающие бумажный документооборот и повышающие достоверность учета. Уже функционируют более 650 «умных ферм», оснащенных системами автоматизированного доения, кормления и контроля микроклимата.

В растениеводстве, включая семеноводство, внедряется система прослеживаемости продукции по принципу «от поля до стола». Благодаря цифровым технологиям планирования и прогнозирования Казахстан второй год подряд собирает рекордные урожаи зерновых — на уровне 27 млн тонн.

Президент также отметил работу по полной оцифровке сельхозугодий, расширению применения агродронов, спутниковой навигации и метеоданных. Процесс предоставления земель в пользование переводится в электронный формат, а меры государственной поддержки аграриев будут полностью цифровизированы, что позволит снизить коррупционные риски.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость масштабирования опыта цифровизации сельского хозяйства и сосредоточения усилий на поддержке высокотехнологичных инициатив в рамках ЕАЭС.

Отдельно он отметил важность поправок в договор о Евразийском экономическом союзе, касающихся финансовой поддержки кооперационных проектов в АПК.

— Для масштабного финансирования таких технологических инициатив необходимо в полной мере задействовать потенциал Евразийского банка развития. За два десятилетия банк зарекомендовал себя как эффективный инструмент евразийской интеграции, — сказал Президент.

По его словам, Евразийский банк развития должен и дальше оставаться ключевым локомотивом в реализации стратегических проектов на пространстве союза.

Президент Казахстана призвал ускорить цифровизацию евразийских транспортных коридоров. Также Токаев предложил ЕАЭС развивать совместные проекты в сфере ИИ и робототехники.