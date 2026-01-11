Назначена дата итогового слушания по допинг-скандалу с Жанибеком Алимханулы

По данным президента Казахстанской федерации профессионаьного бокса Рахимжана Ерденбекова, дисциплинарное слушание по делу назначено на 19 января. Именно на нем официально огласят результаты анализа допинг- пробы B, вскрытой 8 января.

В КФПБ заявили, что до получения официальных результатов анализа данной пробы мочи Жанибек Алимханулы считается невиновным и остается чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.

Отмечено, что рассмотрение дела Алимханулы должно пройти по установленным правилам.

Напомним, что в начале декабря 2025 года незадолго до боя за три титула с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой стало известно, что в пробе мочи казахстанского чемпиона найдено запрещенное антидопинговым кодексом вещество мельдоний.

Для подтверждения или опровержения результата на 8 января назначено вскрытие и анализ мочи из допинг-пробы В, взятой в то же время и тот же момент, что и проба А.