    13:00, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Назначена дата итогового слушания по допинг-скандалу с Жанибеком Алимханулы

    Стало известно, когда огласят окончательно решение по делу чемпиона мира по боксу казахстанца Жанибека Алимханулы, подозреваемого в употреблении допинга, передает Kazinform.

    Отправлю соперника в нокаут — Жанибек Алимхаулы о предстоящем бое
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По данным президента Казахстанской федерации профессионаьного бокса Рахимжана Ерденбекова, дисциплинарное слушание по делу назначено на 19 января. Именно на нем официально огласят результаты анализа допинг- пробы B, вскрытой 8 января.

    В КФПБ заявили, что до получения официальных результатов анализа данной пробы мочи Жанибек Алимханулы считается невиновным и остается чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.

    Отмечено, что рассмотрение дела Алимханулы должно пройти по установленным правилам.

    Напомним, что в начале декабря 2025 года незадолго до боя за три титула с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой стало известно, что в пробе мочи казахстанского чемпиона найдено запрещенное антидопинговым кодексом вещество мельдоний.

    Для подтверждения или опровержения результата на 8 января назначено вскрытие и анализ мочи из допинг-пробы В, взятой в то же время и тот же момент, что и проба А. 

    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
