    22:00, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель Молодежного ресурсного центра Шымкента

    Коммунальным госучреждением при управлении внутренней политики и по делам молодежи будет управлять Жансерик Жуман, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: gov.kz

    29-летний Жансерик Жуман родился в Толебийском районе Туркестанской области. Окончил бакалавриат, магистратуру и PhD-докторантуру в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова.

    • 2019 год — методист КГУ «Молодежный ресурсный центр» Шымкента;
    • 2019–2020 годы — сотрудник на договорной основе управления общественного развития Туркестанской области;
    • 2020–2025 годы — председатель областного филиала молодежного крыла «Жастар рухы» партии «AMANAT» по Туркестанской области;
    • 2021–2023 годы — депутат VII созыва городского маслихата Туркестана;
    • 2025 год — член Общественного совета Туркестанской области.

    Ранее должность руководителя МРЦ занимал Марат Спатаев, покинувший пост после дисциплинарного взыскания и скандала, вызвавшего общественный резонанс. В социальных сетях появилась информация о том, что сотрудников центра якобы наказывали за недостаточную активность под публикациями. Сообщалось о выговорах и устных замечаниях за несвоевременные «лайки». В сеть попала переписка, где упоминался «пофамильный список» работников, не проявивших активности.

    В городском управлении внутренней политики и по делам молодежи инцидент тогда назвали внутренним конфликтом между двумя сотрудниками.

    Кроме того, в ближайшее время управление внутренней политики и по делам молодежи Шымкента реорганизуют. Функции по работе с молодежью передадут новому управлению по делам молодежи, а управление по защите прав детей займется вопросами несовершеннолетних.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Шымкент Молодежь
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
