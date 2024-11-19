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    14:26, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Назначен аким Илийского района Алматинской области

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами Илийского районного маслихата, распоряжением акима Алматинской области Кайыржан Жаксымбетов назначен акимом Илийского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кайыржан Жаксымбетов
    Фото: акимат Алматинской области

    Кайыржан Жаксымбетов родился в 1975 году в Мойынкумском районе Жамбылской области. В 1997 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2004 году получил диплом Казахского национального аграрного университета по специальности «юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в Жамбылской области, работая бригадиром строительного участка в АО «Жамбылагропромстрой».

    В разные годы занимал ключевые должности:

    - вице-президент сельскохозяйственного предприятия «Сарыарка» (г. Тараз, Жамбылская область);

    - главный специалист и руководитель отделов государственного архитектурно-строительного контроля по реконструкции и перепланировке зданий в управлении архитектурно-строительного контроля г. Алматы;

    - заместитель директора и начальник департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Алматы;

    - заместитель акима Алатауского района г. Алматы;

    - заместитель руководителя Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции;

    - руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области.

    Напомним, в сентябре этого года Антикор задержал акима Илийского района Алматинской Багдата Карасаева по подозрению в коррупционной деятельности.  Позже в прокуратуре сообщили, что ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам. 

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимат Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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