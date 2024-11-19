Назначен аким Илийского района Алматинской области

Кайыржан Жаксымбетов родился в 1975 году в Мойынкумском районе Жамбылской области. В 1997 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2004 году получил диплом Казахского национального аграрного университета по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в Жамбылской области, работая бригадиром строительного участка в АО «Жамбылагропромстрой».

В разные годы занимал ключевые должности:

- вице-президент сельскохозяйственного предприятия «Сарыарка» (г. Тараз, Жамбылская область);

- главный специалист и руководитель отделов государственного архитектурно-строительного контроля по реконструкции и перепланировке зданий в управлении архитектурно-строительного контроля г. Алматы;

- заместитель директора и начальник департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Алматы;

- заместитель акима Алатауского района г. Алматы;

- заместитель руководителя Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции;

- руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области.



Напомним, в сентябре этого года Антикор задержал акима Илийского района Алматинской Багдата Карасаева по подозрению в коррупционной деятельности. Позже в прокуратуре сообщили, что ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.