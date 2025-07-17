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    22:20, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Наводнения в США: власти одного из штатов объявили режим ЧС

    Сильные ливни стали причиной гибели по меньшей мере двух человек в штате Нью-Джерси, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

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    Фото: WestchesterGov

    Две женщины погибли во время сильной непогоды городе Плейнфилд, их автомобиль унесло в реку.

    Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение и сообщил, что в некоторых районах за два с половиной часа выпало более 150 миллиметров осадков. Он считает, что увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений связано с изменением климата.

    - Я объявляю чрезвычайное положение в связи с ливневыми паводками и сильными грозами по всему штату. Пожалуйста, оставайтесь дома и не покидайте помещения без особой необходимости, - написал губернатор Нью-Джерси в соцсети X.

    Стихийное бедствие затронуло и соседний штат Нью-Йорк, где дожди затопили дороги. В районе Центрального парка на Манхеттене за час выпало более 50 миллиметров осадков, что, по словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, второй по величине показатель, когда-либо отмечавшийся в городе.

    В округе Уэстчестер спасатели помогали людям покинуть автомобили на сильно затопленных улицах.

    Ранее сообщалось о разрушительном наводнении в американском штате Техас, где число жертв стихии выросло как минимум до 129.

    Напомним, мощные ливни вновь вызвали наводнения в Испании.

    Теги:
    Наводнения Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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