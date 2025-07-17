Наводнения в США: власти одного из штатов объявили режим ЧС

Две женщины погибли во время сильной непогоды городе Плейнфилд, их автомобиль унесло в реку.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение и сообщил, что в некоторых районах за два с половиной часа выпало более 150 миллиметров осадков. Он считает, что увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений связано с изменением климата.

- Я объявляю чрезвычайное положение в связи с ливневыми паводками и сильными грозами по всему штату. Пожалуйста, оставайтесь дома и не покидайте помещения без особой необходимости, - написал губернатор Нью-Джерси в соцсети X.

I am declaring a State of Emergency given flash flooding and high levels of rainfall in parts of the state.



Please stay indoors and avoid unnecessary travel. Stay safe, New Jersey. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) July 14, 2025

Стихийное бедствие затронуло и соседний штат Нью-Йорк, где дожди затопили дороги. В районе Центрального парка на Манхеттене за час выпало более 50 миллиметров осадков, что, по словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, второй по величине показатель, когда-либо отмечавшийся в городе.

В округе Уэстчестер спасатели помогали людям покинуть автомобили на сильно затопленных улицах.

Ранее сообщалось о разрушительном наводнении в американском штате Техас, где число жертв стихии выросло как минимум до 129.

Напомним, мощные ливни вновь вызвали наводнения в Испании.