Число жертв наводнения в Техасе приблизилось к 130

166 человек остаются пропавшими без вести. Лишь в одном округе Керр, наиболее пострадавшем от стихийного бедствия, по данным властей, зафиксировано 103 погибших, среди которых 36 детей.

Между тем метеорологическая служба предупреждает об опасности новых ливней, способных вызвать затопления, до вечера 13 июля (по местному времени).

Критика в адрес местных властей в связи с масштабами катастрофы в Техасе становится все громче. Федеральные власти США также подвергаются критике со стороны ученых и органов по чрезвычайным ситуациям за сокращение финансирования и числа сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которая отвечает за прогнозы погоды и защиту от стихийных бедствий в Соединенных Штатах.

Впрочем, президент США Дональд Трамп, посетивший 11 июля регион бедствия, отверг все подобные обвинения в адрес своей администрации.

Наводнения в Техасе были вызваны сильными дождями, количество осадков достигало 300 литров на один квадратный метр, что составляет треть среднегодового количества осадков в округе Керр. Как передает агентство AFP, в ночь на 4 июля уровень воды в реке Гуадалупе за 45 минут поднялся на 8 метров. В то время в связи с праздником Дня независимости и последующими выходными вблизи реки отдыхало много людей.