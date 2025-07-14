Мощные ливни вновь вызвали наводнения в Испании

Сильнее всего пострадала Каталония, где реки вышли из берегов, а потоки воды смывали автомобили. По данным спасательных служб, в городе Кубельес, примерно в 50 километрах от Барселоны, идут поиски двух пропавших без вести. Предположительно, их унесло течением.

Накануне власти Каталонии объявили наивысший уровень погодной опасности. В некоторых местах, по данным метеорологов, выпало более 100 литров осадков на квадратный метр. В результате стихии более 70 человек обратились за медицинской помощью, однако в большинстве случаев серьезных травм удалось избежать.

Наводнение парализовало транспорт: движение поездов в Каталонии временно остановлено, а в Барселоне случился перебой с электроснабжением в одной из больниц. Также вернулся в аэропорт рейс, летевший в США: у самолета перед вылетом повредился нос из-за града. Кроме того, в Барселоне отменили открытие музыкального фестиваля Cruïlla и закрыли все парки.

Напомним, что в октябре прошлого года в Испании из-за сильнейшего наводнения целые кварталы и деревни юго-востока страны были превращены в руины. Причиной столь разрушительного бедствия стал пришедший в регион ураган класса DANA; он спровоцировал атмосферный феномен «холодной капли», который часто оборачивается стихийным бедствиями. Это наводнение стало самым смертоносным в Испании с 1957 года.

Позже премьер-министр Испании Педро Санчес запросил средства из Европейского фонда солидарности, чтобы помочь его стране восстановиться после самого серьезного, по его словам, наводнения, которое континент видел в этом веке.

Короля Испании забросали грязью и камнями в Валенсии. Тем не менее, Фелипе VI хотел продолжить визит, а также сказал, что «понимает гнев и разочарование многих людей из-за чрезвычайной ситуации».