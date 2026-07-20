Наводнения и оползни в Кашмире унесли жизни 11 человек

Сильные ливни в индийской части Кашмира привели к масштабным паводкам и оползням, в результате которых погибли не менее 11 человек. Еще семеро жителей пока не найдены, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Наводнения и оползни обрушились на приграничные районы Пунч и Раджоури, расположенные к юго-западу от города Сринагар.

Как сообщают местные власти, не прекращавшиеся дожди вынудили сотни жителей перебраться в более безопасные места, поскольку паводковые воды затопили низменные районы.

Десятки транспортных средств были унесены потоком или затонули после того, как реки вышли из берегов, что привело к масштабному ущербу.

Отмечается, что власти начали спасательную операцию по поиску пропавших без вести и перемещению заблокированных людей в более безопасные места в условиях постоянных дождей и повреждения дорог.

Синоптики прогнозируют ливни до 23 июля.

Ранее сообщалось, что муссонные дожди унесли жизни 13 человек в Индии.