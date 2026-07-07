Муссонные дожди унесли жизни 13 человек в Индии

Сильные муссонные дожди вызвали оползни и наводнения в индийском штате Махараштра, в результате которых за последние двое суток погибли 13 человек, еще 10 получили травмы, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Об этом в понедельник сообщили официальные лица.

Министр по борьбе со стихийными бедствиями штата Гириш Махаджан заявил в понедельник, что 13 человек стали жертвами связанных с дождями инцидентов после рекордных осадков, обрушившихся на город Мумбаи и соседние с ним округа Палгхар и Райгад.

— Наиболее сильно пострадал район Манкхурд в Мумбаи, где при обрушении здания погибли шесть человек и один получил травмы, — отметил он.

Из-за проливных дождей и оползней также были серьезно нарушены железнодорожное и автомобильное сообщение в различных районах штата.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, населенный пункт в Китае затопило из-за сильных дождей.