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    Муссонные дожди унесли жизни 13 человек в Индии

    Сильные муссонные дожди вызвали оползни и наводнения в индийском штате Махараштра, в результате которых за последние двое суток погибли 13 человек, еще 10 получили травмы, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Муссонные дожди унесли жизни 13 человек в Индии
    Фото: Anadolu Ajansı

    Об этом в понедельник сообщили официальные лица.

    Министр по борьбе со стихийными бедствиями штата Гириш Махаджан заявил в понедельник, что 13 человек стали жертвами связанных с дождями инцидентов после рекордных осадков, обрушившихся на город Мумбаи и соседние с ним округа Палгхар и Райгад.

    — Наиболее сильно пострадал район Манкхурд в Мумбаи, где при обрушении здания погибли шесть человек и один получил травмы, — отметил он.

    Из-за проливных дождей и оползней также были серьезно нарушены железнодорожное и автомобильное сообщение в различных районах штата.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Напомним, населенный пункт в Китае затопило из-за сильных дождей.

    Синьхуа Наводнение Местные органы власти стихия Индия Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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