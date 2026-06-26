Населенный пункт в Китае затопило из-за сильных дождей

Как сообщается, за два дня в регионе выпало в среднем до 160 мм осадков. Из-за ливней и притока паводковых вод из соседних районов уровень воды в реке Лунган поднялся на 4,62 метра. В результате чего улицы поселка оказались затоплены, а сотни местных жителей были заблокированы в собственных домах.

— Ливни затопили весь поселок, дороги под водой. Без крайней необходимости не выходите на улицу, берегите себя! Стихия безжалостна, но люди полны сострадания. Пусть вода поскорее уйдет, дома останутся целы, и все будут в полной безопасности! — делится эмоциями один из пользователей китайской соцсети Rednote.

Из опасных зон спасательные службы оперативно эвакуировали 1350 человек. По официальным данным, жертв и пострадавших нет. К настоящему моменту силами экстренных служб и местных жителей вода из жилых массивов в основном отведена, в подтопленных районах ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что на юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей и угрозы наводнений эвакуированы более 36 тысяч жителей.