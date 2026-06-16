Сильные дожди в Китае: эвакуировано 36 тысяч человек

На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей и угрозы наводнений эвакуированы более 36 тысяч жителей, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

По данным центрального телевидения Китая, в регионе введены экстренные меры реагирования с начала периода проливных осадков, стартовавшего 12 июня.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с наводнениями и засухой провинции Гуандун на 16 июня, из потенциально опасных и подтопляемых районов вывезены 36 127 человек.

— В провинции развернуто 260 инженерно-спасательных групп, насчитывающих более 12 тыс. человек и около 3,5 тыс. комплектов крупногабаритной инженерно-спасательной техники. Кроме того, для проведения аварийно-спасательных работ в авиации провинция задействовала 8 вертолетов, — отмечается в сообщении.

Национальный метеорологический центр КНР 15 июня объявил предупреждение «желтого» уровня из-за сохраняющейся угрозы сильных осадков в регионе.

Летний период на юге Китая традиционно сопровождается обильными дождями, тайфунами и риском наводнений. По оценкам, в 2025 году прямой ущерб от стихийных бедствий в стране уже достиг 241,61 млрд юаней (более $35 млрд).

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Напомним, китайские ученые превратили сейсмограф в «стетоскоп» для слежения за китами.