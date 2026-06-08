Китайские ученые превратили сейсмограф в «стетоскоп» для слежения за китами

Исследователи из южного Китая адаптировали оборудование для мониторинга землетрясений в систему акустического наблюдения за редкими китами, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Объединив береговой сейсмограф с алгоритмами глубокого обучения, ученые создали своеобразный «морской стетоскоп», способный улавливать низкочастотные сигналы китов Брайда — находящегося под угрозой исчезновения вида.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Работу возглавил доцент Гуанси-Чжуанского университета Сяо Чжо. Команда обучила модель искусственного интеллекта на массиве из более чем 1,7 миллиона размеченных сейсмических образцов — в итоге система распознает голоса китов с точностью 99%. Принцип работы основан на том, что низкочастотные вокализации животных проходят через морское дно в земную кору острова, где сейсмометр фиксирует их как отчетливые микротреморы — на частотах всего от 5 Гц, что значительно ниже порога человеческого слуха и пределов обнаружения большинства обычных гидрофонов.

Новый метод существенно пересмотрел прежние представления о поведении китов Брайда в заливе Бэйбу Южно-Китайского моря. Если раньше считалось, что животные покидают этот район к апрелю, то сейсмические записи зафиксировали их непрерывное присутствие с января по июль. Данные приборов подтвердили и местные рыбаки, наблюдавшие кита в конце июля примерно в 38 км от острова. Ученые предполагают, что эти воды используются животными для размножения: зафиксированные ритмичные импульсы характерны для брачных песен самцов.

Воды близ города Бэйхай — единственное известное место обитания стабильной прибрежной популяции китов Брайда в Китае и одна из крупнейших прибрежных групп этого вида в мире. За последние годы число идентифицированных особей выросло с 10 до более чем 70.

По словам исследователей, метод открывает широкие перспективы для глобальной охраны морской фауны: сейсмические станции уже работают во многих точках планеты, и их переориентация на акустический мониторинг потребует минимальных дополнительных затрат.