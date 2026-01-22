Национальный курултай — в центре внимания зарубежных СМИ

Зарубежные издания подробно анализируют предложенные реформы, оценивают их масштаб и предполагаемые изменения в политической системе Казахстана.

Так, американское издание The Times of Central Asia обращает внимание прежде всего на институциональные изменения. Речь — о возможном введении должности вице-президента и переходе к однопалатному парламенту. Журналисты подчеркивают: предлагаемые реформы опираются на конституционные изменения 2022го года и продолжают курс на усиление роли Парламента и упорядочивание системы власти.

А вот другое русскоязычное американское издание «Настоящее время» подчеркивает еще одну инициативу Президента — о законодательном закреплении института брака как союза мужчины и женщины, а также вопросы защиты традиционных ценностей и культурных ориентиров.

В свою очередь Agencia Nova — это итальянское агентство — отмечает: сейчас Казахстан фактически стоит на пороге глубокой перезагрузки политической системы. Центральная тема статьи — создание Конституционной комиссии, которая должна систематизировать предложения и подготовить почву для референдума.

Подробно разбирает инициативу перехода к однопалатному парламенту и французское радио RFI. Внимание журналистов привлекла и символика потенциального названия — «Курултай». По мнению европейских журналистов, речь идет не только об изменении структуры власти, а о попытке соединить современные политические институты с историческими традициями.

Турецкое агентство Anadolu рассматривает инициативы Президента Токаева как логическое продолжение политической модели, которую наша страна выстраивает последние несколько лет. В фокусе — эффективность Парламента и усиление партийной системы, а также создание Народного совета — как новой площадки общественного диалога.

Между тем китайское агентство Синьхуа делает акцент на поддержке реформ со стороны общества. В статье говорится: предложения об однопалатном Парламенте, Конституционной комиссии и Народном совете укладываются в долгосрочную стратегию политической модернизации Казахстана.

А в российском издании «Ведомости» отмечают: речь идет не о смене формы правления, а о глубокой перенастройке политической архитектуры — с четкой иерархией власти и усилением институтов. В статье особо подчеркивается: эти реформы значительно усилят роль и эффективность Парламента.

Свой аналитический разбор представило и немецкое агентство Deutsche Welle. Интервью изданию дала член рабочей группы по Парламентской реформе Карла Джаманкулова. Она поделилась: предложенные инициативы — это шаг в сторону реального демократического развития, то есть того самого «Слышащего государства». А также отметила: были учтены все инициативы, разработанные рабочей группой — вплоть до количественного состава депутатского корпуса.

С полным текстом выступления Президента на заседании Национального курултая можете ознакомиться по ссылке.