    09:24, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Национальный институт технического нормирования будет создан в Казахстане

    Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства, передает Kazinform.

    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    Как отметили в ведомстве, он станет единым центром научных исследований, разработки, актуализации и сопровождения технических нормативных требований строительной отрасли, с их гармонизацией с международными стандартами. Здесь будут формироваться профильные технические комитеты с привлечением квалифицированных специалистов с рынка по конкретным направлениям (конструкции, архитектура, градостроительство, транспорт, трубопроводы, водоснабжение и др.).

    Ранее сообщалось, что в строительной отрасли Казахстана индекс физического объёма (ИФО) увеличился в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 15,9% и составил 10,7 трлн тенге, что на 0,9% (+85,3 млрд тенге) превышает плановый показатель.

    Показатель вырос за счет реализации важных для страны задач по строительству таких социальных объектов, как комфортные школы, больницы и спортивные комплексы, а также на фоне расширения транспортной и инженерной инфраструктуры. 

     

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
