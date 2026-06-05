Совминку в Алматы модернизируют: часть зданий снесут и построят новые корпуса

Как сообщили в пресс-службе Нацгоспиталя, по результатам технического обследования установлено, что отдельные здания, построенные в 1950–1970-х годах, имеют высокий уровень физического износа и не соответствуют современным требованиям безопасности, сейсмоустойчивости и организации лечебного процесса. В конструкциях выявлены дефекты, включая трещины и значительный износ инженерных сетей. Кроме того, по итогам дополнительной оценки зафиксированы повреждения отдельных корпусов, связанные с сейсмическими воздействиями 2024 года.

— Исторический лечебный корпус будет сохранен и реконструирован. Сносу подлежат здания 1950–1960-х годов, поскольку они не соответствуют современным стандартам медицинской инфраструктуры, — сказал директор Национального госпиталя Медицинского центра УДП РК Асхат Бралов.

В рамках проекта предусмотрено поэтапное возведение новых медицинских корпусов на месте действующих зданий и комплексное обновление всей инфраструктуры

При этом все мероприятия будут проводиться без полной остановки деятельности «Совминки». Перевод профильных отделений в другие медицинские организации не планируется. Коллектив сохраняется в полном объеме, а имеющееся пригодное медицинское оборудование продолжит использоваться при оказании медицинской помощи.

По словам Асхата Бралова, подготовительные работы по размещению медицинского персонала и оборудования были проведены заранее.

— Все логистические пути для госпитализации пациентов и работы медицинского персонала были подготовлены заранее. Мы готовы принимать пациентов. Все обязательства, которые мы перед собой поставили по оказанию медицинской помощи жителям города и нашей республики, будем осуществлять в полном объеме, — добавил Асхат Бралов.

Возведение новых объектов Национального госпиталя будет осуществляться поэтапно, начало которого запланировано на первое полугодие 2026 года. Завершение первого этапа работ предусмотрено в 2028 году, полное завершение реализации проекта в 2029 году.

После реконструкции госпиталь станет современным медицинским центром с обновленными операционными, высокотехнологичным оборудованием, комфортными палатами и современной инженерной инфраструктурой. Также планируется внедрение цифровых систем управления медицинскими процессами, интеллектуальной навигации и решений в области медицинской логистики.

— Сегодня медицинская инфраструктура должна соответствовать не только требованиям комфорта, но и вопросам безопасности. Мы говорим о зданиях, которые ежедневно принимают большое количество пациентов и медицинских работников. Поэтому модернизация госпиталя является необходимым шагом для дальнейшего развития медицинской помощи и внедрения современных стандартов лечения, — подчеркнул глава Нацгоспиталя.

Отметим, что «Совминка» является одной из старейших медицинских организаций страны. История ее развития неразрывно связана со всей системой здравоохранения Казахстана. В настоящее время больницу отличает новаторский подход к организации лечения своих пациентов. Именно здесь реализуется большинство новшеств отечественного и зарубежного здравоохранения, внедряются самые передовые методы диагностики и лечения многих видов заболеваний. Подробнее об этом можете почитать по ссылке.

В 2023 года «Совминка» официально стала Национальным госпиталем.