Совминка официально стала Национальным госпиталем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подписано Постановление Правительства РК о преобразовании АО «Центральная клиническая больница» в РГП на ПХВ «Национальный госпиталь» МЦ УДП РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Управления Делами Президента РК.

Согласно тексту Постановления, уполномоченным органом вновь созданного Национального госпиталя определен Медицинский центр Управления делами Президента Республики Казахстан, а основным предметом деятельности предприятия – осуществление деятельности в области здравоохранения. Постановление введено в действие со дня подписания.

Реорганизация АО «ЦКБ» в данном случае это юридическая необходимость для дальнейшего развития больницы – процедура не несет никаких изменений для пациентов «Совминки» – госпиталь будет находиться в том же здании и по тому же адресу.

«Главной задачей больницы была и остается качественная забота о здоровье пациентов. Структурные изменения не влияют на медицинские процессы, а касаются только организационных вопросов, которые мы уже оперативно налаживаем в тесном взаимодействии с Медицинским центром УДП РК. Хочу подчеркнуть, что «Совминка» была и останется флагманом отечественной медицины в любой юридической форме», - отметил руководитель медучреждения Асхат Бралов.