Совминка официально стала Национальным госпиталем
Согласно тексту Постановления, уполномоченным органом вновь созданного Национального госпиталя определен Медицинский центр Управления делами Президента Республики Казахстан, а основным предметом деятельности предприятия – осуществление деятельности в области здравоохранения. Постановление введено в действие со дня подписания.
Реорганизация АО «ЦКБ» в данном случае это юридическая необходимость для дальнейшего развития больницы – процедура не несет никаких изменений для пациентов «Совминки» – госпиталь будет находиться в том же здании и по тому же адресу.
«Главной задачей больницы была и остается качественная забота о здоровье пациентов. Структурные изменения не влияют на медицинские процессы, а касаются только организационных вопросов, которые мы уже оперативно налаживаем в тесном взаимодействии с Медицинским центром УДП РК. Хочу подчеркнуть, что «Совминка» была и останется флагманом отечественной медицины в любой юридической форме», - отметил руководитель медучреждения Асхат Бралов.