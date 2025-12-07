Национальная кухня Казахстана представлена на благотворительной ярмарке в Ереване

Мероприятие традиционно объединяет дипломатические миссии, международные организации и местные благотворительные инициативы. Цель ярмарки — сбор средств для поддержки социальных и гуманитарных проектов, реализуемых в Армении.

Казахстанский стенд был представлен линейкой сувенирной продукции, отражающей национальную самобытность, а также предметами культуры и быта. Гости проявили особый интерес к изделиям и элементам этнического декора.

Фото: Мирас Куандыков \ Kazinform

Наибольшее внимание посетителей привлекла казахстанская кухня. Манты, плов, баурсаки, самса и традиционные сладости, приготовленные супругами сотрудников дипмиссии, стали одними из самых востребованных блюд ярмарки. Высокую оценку получил и казы-карта, который многие гости приобретали из-за гастрономического интереса и стремления познакомиться с национальными вкусами Казахстана.

Участие казахстанской стороны, как отмечают представители дипломатического представительства, способствует укреплению культурных связей и развитию гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Арменией.

— Посольство Казахстана в Армении ежегодно участвует в благотворительной рождественской ярмарке. Участницы готовят традиционные национальные блюда, представляют сувениры и знакомят гостей с культурой и обычаями нашей страны. Мы всегда ощущаем большой интерес местных жителей к Казахстану и его кухне. Эта добрая традиция сближает культуры, создает атмосферу дружбы и позволяет по-новому, в неформальной обстановке, раскрыть нашу страну, — поделилась впечатлением одна из участниц ярмарки Ляззат Еркинова.

Фото: Kazinform

Напомним, что аналогичная традиционная благотворительная ярмарка с участием аккредитованных диппредставительств РК прошла в Национальном музее Таджикистана.