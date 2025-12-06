Казахские национальные блюда представили на ярмарке в Душанбе

Ежегодно мероприятие пользуется большим успехом у жителей и гостей Душанбе. Каждая страна демонстрировала национальные особенности своей культуры, ее изюминку, создав возможность гостям познакомиться с жизнью и бытом стран-участниц фестиваля, попробовать их блюда, почувствовать, насколько уникальны традиции народов и наций.

Фото: Мадибек Джанибеков \ Kazinform

У казахстанского стенда наблюдался большой наплыв гостей, которым были представлены национальные танцы и песни. Все желающие с аппетитом пробовали бешбармак, баурсаки, чак-чак, жент, иримшик, курт. Кулинарное искусство, фантазию и талант хозяек продемонстрировали супруги дипломатов, на плечи которых легли все хлопоты по организации праздничного застолья. Они рассказывали гостям о культуре и традициях нашей страны, делились рецептами национальной кухни.

— Мы уже несколько лет работаем в Таджикистане по линии международных организаций и конечно же скучаем по Родине. Сегодня представилась возможность соприкоснуться с частичкой Казахстана, и я очень рада принять участие в общем деле, чтобы внести свой посильный вклад. Под эгидой нашего посольства мы представили свои рукодельные изделия, сувениры, традиционные национальные блюда. На данной площадке мы знакомимся не только с национальной кухней, но и с людьми, традициями, культурой других народов и стран мира, — поделилась своим впечатлением наша соотечественница Гульмира Досыбекова.

Фото: Kazinform

В завершение мероприятия жюри за наиболее колоритное отражение национальной специфики нашей страны вручило представителям казахстанского посольства диплом «За активное участие в фестивале».

Фестиваль, ставший площадкой объединения традиций и культуры народов, носит благотворительный характер. Все средства, поступившие с ярмарки, переводятся в Фонд нуждающихся.

Ранее мы писали о том, что в столице Таджикистана проходит традиционный фестиваль выставки-продажи картофеля и блюд из него.