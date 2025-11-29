РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Картофельный фестиваль» проходит в Душанбе

    Пирамиды, ковровые панно, скульптуры животных и фигурки из картофеля. Так в столице Таджикистана проходит традиционный фестиваль выставки-продажи картофеля и блюд из него, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

    На прилавках картофель всех цветов и размеров. Здесь можно купить овощ по цене в два раза дешевле.

    п
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform
    п
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

    Аграрии со всей страны привезли в Душанбе лучшие сорта, на продажу представлено 400 тонн.

    п
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

    Гости фестиваля могут не только приобрести, но и на месте попробовать жаренную, варенную, пюре, салаты, самбусу и даже шашлыки из картофеля.

    п
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform
    п
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

    Этот праздник появился по инициативе президента страны, ведь этот корнеплод — один из самых популярных продуктов таджикистанцев.

    п
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

    В Таджикистане картофель любят не меньше мяса и лепешек, ежегодно в стране выращивается до 1 млн тонн.

    п
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

    Ранее мы писали, как с размахом отмечают древний символ золотой осени, сезон сбора урожая — Мехргон в столице Таджикистана.

    Теги:
    Таджикистан Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают