«Картофельный фестиваль» проходит в Душанбе

На прилавках картофель всех цветов и размеров. Здесь можно купить овощ по цене в два раза дешевле.

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

Аграрии со всей страны привезли в Душанбе лучшие сорта, на продажу представлено 400 тонн.

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

Гости фестиваля могут не только приобрести, но и на месте попробовать жаренную, варенную, пюре, салаты, самбусу и даже шашлыки из картофеля.

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

Этот праздник появился по инициативе президента страны, ведь этот корнеплод — один из самых популярных продуктов таджикистанцев.

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

В Таджикистане картофель любят не меньше мяса и лепешек, ежегодно в стране выращивается до 1 млн тонн.

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

Ранее мы писали, как с размахом отмечают древний символ золотой осени, сезон сбора урожая — Мехргон в столице Таджикистана.