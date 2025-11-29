«Картофельный фестиваль» проходит в Душанбе
Пирамиды, ковровые панно, скульптуры животных и фигурки из картофеля. Так в столице Таджикистана проходит традиционный фестиваль выставки-продажи картофеля и блюд из него, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
На прилавках картофель всех цветов и размеров. Здесь можно купить овощ по цене в два раза дешевле.
Аграрии со всей страны привезли в Душанбе лучшие сорта, на продажу представлено 400 тонн.
Гости фестиваля могут не только приобрести, но и на месте попробовать жаренную, варенную, пюре, салаты, самбусу и даже шашлыки из картофеля.
Этот праздник появился по инициативе президента страны, ведь этот корнеплод — один из самых популярных продуктов таджикистанцев.
В Таджикистане картофель любят не меньше мяса и лепешек, ежегодно в стране выращивается до 1 млн тонн.
