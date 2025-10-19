Праздник урожая — Мехргон отмечают в Таджикистане

В праздник Мехргон жители страны благодарят за хороший урожай и выражают надежду на изобилие. Поэтому каждый год его отмечают с размахом и весельем.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Массовые народные гуляния проходят во всех уголках страны. В Душанбе главное мероприятие проходит в центральном парке столицы — Фирдавси. Вход в парк украшают пирамиды из фруктов и овощей. Здесь открылась традиционная ярмарка. Свой урожай привезли фермеры со всей страны. Жители и гости столицы начали собираться еще до открытия.

Звуки карная, дойры и дутара возвестили о начале празднования. Звучат мелодии и песни, восхваляющие Мехргон. Фольклорно-этнографические коллективы в песнях и танцах отражают неповторимый восточный колорит и богатство таджикской национальной культуры.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

На выставке национальных блюд встречали по-восточному гостеприимно румяной самбусой (самса), свежим курутобом — блюдом из слоеной лепешки, свежих овощей, масла и кислого йогурта и, конечно же, пловом. Здесь и блюда из мяса и горных трав. Угоститься мог каждый.

— Я очень рада, что стала свидетельницей такого замечательного и древнего праздника дружественного народа Таджикистана. Это счастливое совпадение, будучи на отдыхе в солнечном Душанбе, попасть непосредственно на этот праздник. Здесь удалось поближе познакомиться с историей, культурой и духовными ценностями таджикского народа, — поделилась своими впечатлениями наша соотечественница Гульмира Осанова.

Ключевые символы Мехргона отражают идеи благодарности, равновесия и гармонии между человеком и природой. На праздничные столы выставляются плоды нового урожая — яблоки, виноград, гранаты, пшеница, мёд и орехи, символизирующие изобилие и жизненную силу. Цвет праздника — фиолетовый или оранжевый, ассоциируется с осенним солнцем и зрелостью. Люди надевают обновки, устраивают семейные трапезы, обмениваются подарками. Особое место занимает идея Мехра — дружбы и любви как социального и духовного принципа.

В современном Таджикистане Мехргон переживает культурное возрождение, его возродили в 2009 году по инициативе президента страны Эмомали Рахмона. В 2017 году праздник Мехргон был включён в список нематериального культурного наследия Таджикистана, а также рассматривается для включения в список ЮНЕСКО.