Нацбанк оценил, как изъятие 5 трлн теңге из Нацфонда повлияет на инфляцию в Казахстане

Национальный банк Казахстана не ожидает значительного ускорения инфляции из-за 5 трлн теңге, которые планируют взять из Нацфонда на инфраструктурные проекты в 2027–2029 годах. Об этом сообщил глава финрегулятора Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, решение о выделении дополнительных трансфертов было принято недавно и уже учтено Правительством в прогнозе социально-экономического развития на 2027–2029 годы. Для Нацбанка это стало одной из новых вводных при обновлении собственных прогнозов.

— Мы посмотрели на эту программу внимательно, промоделировали и оценили ее эффект. Вы помните, там 5 трлн на три года: 2 трлн в 2027 году и по 1,5 трлн в 2028 и 2029 годах. Звучит достаточно много, но объем нашей экономики, по прогнозам, будет более 200 трлн тенге. Относительно размера экономики это не суперогромная цифра. То, что кажется большой цифрой в абсолюте, надо сравнивать с нашей большой и растущей экономикой, — сказал Сулейменов.

Поэтому значительного инфляционного эффекта от программы в Нацбанке не ожидают. При этом дополнительные трансферты уже заложены в расчеты регулятора.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Чего-то сверхъестественного мы там не видим, что будет какой-то большой инфляционный эффект. Мы приняли это в расчеты, заложили в модель. Сегодняшнее решение и последующие будут целиком это учитывать, — отметил глава Нацбанка.

При этом, по его словам, многое будет зависеть от эффективности использования этих средств. Важно, чтобы вложенные деньги помогли увеличить производство товаров и услуг.

— Главное, чтобы эта программа была эффективно реализована, чтобы она помогала расшивать узкие места, повышала потенциал экономики, помогала создавать добавленную стоимость. Это всегда спрос и предложение: чтобы производство товаров и услуг в результате этой программы росло. И тогда дельту между растущим спросом и поспевающим за ним предложением мы могли бы закрыть, — пояснил Сулейменов.

Глава Нацбанка добавил, что регулятор и Правительство Казахстана координируют меры по поддержанию экономического роста и сдерживанию инфляции.

Ранее Сулейменов сообщил обновленный прогноз по инфляции в Казахстане на три года, а также причины его пересмотра.