Нацбанк озвучил прогноз по инфляции на 2027 год в Казахстане

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил обновленный прогноз по инфляции в Казахстане на три года, а также причины его пересмотра, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, регулятор сохранил прогноз по инфляции в Казахстане на 2026 год на уровне 9-11%. Прогноз на 2027 год повышен до 6,5-8,5%.

— Это обусловлено ростом внешней инфляции, пересмотром предпосылок регулируемых цен, а также увеличением фискального импульса в сравнении с предыдущими прогнозами социально-экономического развития правительства. Также окажет влияние на более медленное возвращение инфляции в нашем ключевом торговом партнере — в России. В свою очередь умеренно-жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать инфляционное давление и способствовать дальнейшему замедлению цен, — сказал Сулейменов на брифинге.

В 2028 году Нацбанк ожидает стабилизации инфляции вблизи целевого уровня в 5%.

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов отметил, что снижение годовой инфляции до однозначного уровня в августе стало результатом проводимой денежно-кредитной политики, в том числе высокой базовой ставки. Но несмотря на осторожный оптимизм, в условиях усиления проинфляционных факторов и рисков пространство для дальнейшего снижения ограничено.

— Это подтверждает, что проводимая денежно-кредитная политика, ее накопленная жесткость в период поддержания базовой ставки на уровне 18 процентов, а также совместные меры с Правительством дают эффект, и экономика постепенно возвращается на дезинфляционную траекторию. Вместе с тем воспринимать достигнутый уровень как конечный результат было бы преждевременно, — сказал он.

По словам главы регулятора, проинфляционные риски сохраняются как внутри страны, так и во внешней среде.

Напомним, 4 сентября Нацбанк Казахстана в третий раз подряд снизил базовую ставку. В этот раз регулятор установил ее на уровне 16,25%, снизив ее на 50 базисных пунктов.

В регуляторе отметили, что дезинфляционный процесс продолжается 11 месяцев подряд. В августе годовая инфляция снизилась до 9,8%, тогда как в июле была на уровне 10,2%.