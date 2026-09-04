Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,25%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана на заседании 4 сентября принял решение установить базовую ставку на уровне 16,25%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Регулятор в третий раз подряд принял решение снизить базовую ставку.

В Нацбанке отметили замедление инфляции в Казахстане. В августе годовая инфляция снизилась до 9,8%, тогда как в июле была на уровне 10,2%.

— Дезинфляционный процесс продолжается 11 месяцев подряд. Продовольственная инфляция снизилась до 9,5%. Основные факторы — выраженное удешевление фруктов и овощей, а также снижение импортных цен. Темпы непродовольственной инфляции замедлились до 11,4% на фоне укрепления обменного курса теңге. Сервисная инфляция снизилась до 8,9% за счет некоторого замедления темпов роста цен на нерегулируемые услуги, — говорится в сообщении.

В своем предыдущем решении Нацбанк установил базовую ставку на уровне 16,75%, снизив ее на 25 базовых пункта.

Напомним, 5 июня регулятор впервые с октября 2025 года смягчил денежно-кредитную политику, снизив ставку с 18% до 17%.