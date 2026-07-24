Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана на заседании 24 июля принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75%, снизив ее на 0,25 процентных пункта, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным регулятора, годовая инфляция снижается девятый месяц подряд и в июне составила 10,3% после 10,4% в мае. Это создало пространство для снижения базовой ставки.

— Принятое решение учитывает достигнутое снижение годовой инфляции и позволяет пропорционально скорректировать степень жесткости денежно-кредитных условий. Решение основано на предпосылке последовательной реализации фискальной консолидации и соблюдения утвержденных параметров бюджета, трансфертов из Национального фонда и объемов квазигосударственного стимулирования. Значимое отклонение фактических параметров от заявленных ориентиров станет основанием для пересмотра оценки баланса рисков и траектории базовой ставки, — сообщили в Нацбанке.

Основные проинфляционные риски при этом связаны с повышенными и волатильными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на ГСМ и тарифов ЖКХ, возможным усилением потребительской активности, а также ускорением внешней инфляции.

Напомним, предыдущее решение по ставке приняли 5 июня. Тогда регулятор впервые с октября 2025 года смягчил денежно-кредитную политику, снизив ставку с 18% до 17%.

До 18% ее повысили в октябре прошлого года.

После июньского заседания председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что говорить о начале полноценного цикла снижения ставки пока рано. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и сохраняющихся рисков.