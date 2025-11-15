Нацбанк не откажется от приоритетного права на покупку казахстанского золота

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов, опроверг сообщения о том, что решение уже принято, уточнив, что речь шла лишь о рассмотрении одного из возможных сценариев.

— Этот вариант не рассматривается в ближайшей перспективе, исходя из того, что глобальная макроэкономическая турбулентность сохраняется, а золото — это защитный актив, — отметил он.

По его словам, в последние годы золото стало не только защитным, но и привлекательным инвестиционным инструментом.

— Золото демонстрировало лучшие результаты, чем S&P, Nasdaq, биткоин и другие. Поэтому пока отказываться от стопроцентного приоритетного права в ближайшей перспективе мы не планируем. Будем накапливать резервы для государства. Затем, когда ситуация стабилизируется, посмотрим, — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Нацбанк изучает возможность частичной реализации приоритетного права государства на покупку аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах.

В январе этого года сообщалось, что Нацбанк планирует начать продажу долларов в рамках механизма зеркалирования операций с золотом.

