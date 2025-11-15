РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:29, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нацбанк не откажется от приоритетного права на покупку казахстанского золота

    Национальный банк Казахстана продолжит сохранять полное приоритетное право на покупку всего аффинированного золота, производимого в стране, передает агентство Kazinform.

    Цена на золото достигла рекордной отметки
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Глава Нацбанка Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов, опроверг сообщения о том, что решение уже принято, уточнив, что речь шла лишь о рассмотрении одного из возможных сценариев.

    — Этот вариант не рассматривается в ближайшей перспективе, исходя из того, что глобальная макроэкономическая турбулентность сохраняется, а золото — это защитный актив, — отметил он.

    По его словам, в последние годы золото стало не только защитным, но и привлекательным инвестиционным инструментом.

    — Золото демонстрировало лучшие результаты, чем S&P, Nasdaq, биткоин и другие. Поэтому пока отказываться от стопроцентного приоритетного права в ближайшей перспективе мы не планируем. Будем накапливать резервы для государства. Затем, когда ситуация стабилизируется, посмотрим, — добавил он.

    Ранее СМИ сообщали, что Нацбанк изучает возможность частичной реализации приоритетного права государства на покупку аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах.

    В январе этого года сообщалось, что Нацбанк планирует начать продажу долларов в рамках механизма зеркалирования операций с золотом. 

    Сколько золотых слитков продал Нацбанк в 2024 году, можно почитать по ссылке

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Золото Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
