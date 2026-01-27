Нацбанк Кыргызстана сохранил ключевую ставку на уровне 11%

По данным Нацбанка КР, экономика страны сохраняет высокие темпы роста, основной вклад внесли строительный сектор и сфера услуг. Инвестиционная активность остается повышенной на фоне увеличения инвестиций в основной капитал. Потребительский спрос поддерживается ростом реальных доходов населения, чистого притока денежных переводов и активным потребительским кредитованием.

Годовая инфляция составила 9,4%. Основным приоритетом денежно-кредитной политики регулятора в среднесрочной перспективе остается обеспечение возврата инфляции к 5-7%.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане темп реального роста ВВП в 2025 году составил 11,1%.

Напомним, в последний раз НБ КР повышал учетную ставку на 100 базисных пунктов до 11% в ноябре 2025 года.

Также мы писали о том, что в новом здании Нацбанка КР смогут хранить до тысячи тонн золота.