РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Нацбанк Кыргызстана сохранил ключевую ставку на уровне 11%

    Решение о сохранении учетной ставки на уровне 11% вступило в силу 27 января 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Нацбанк Кыргызстана сохранил ключевую ставку на уровне 11%
    Фото: Пресс-служба президента КР

    По данным Нацбанка КР, экономика страны сохраняет высокие темпы роста, основной вклад внесли строительный сектор и сфера услуг. Инвестиционная активность остается повышенной на фоне увеличения инвестиций в основной капитал. Потребительский спрос поддерживается ростом реальных доходов населения, чистого притока денежных переводов и активным потребительским кредитованием.

    Годовая инфляция составила 9,4%. Основным приоритетом денежно-кредитной политики регулятора в среднесрочной перспективе остается обеспечение возврата инфляции к 5-7%.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане темп реального роста ВВП в 2025 году составил 11,1%.

    Напомним, в последний раз НБ КР повышал учетную ставку на 100 базисных пунктов до 11% в ноябре 2025 года.

    Также мы писали о том, что в новом здании Нацбанка КР смогут хранить до тысячи тонн золота.

    Теги:
    Кыргызстан Базовая ставка Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают