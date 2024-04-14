В этом году отмечается 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве Казахстана и Армении. И в преддверии официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Армения Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью газетам «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда», передает агентство Kazinfrom.

По словам Н. Пашиняна, Договор о дружбе и сотрудничестве Казахстана и Армении действительно стал ключевой вехой.

— Договор способствовал выводу нашего двустороннего партнерства на принципиально новый уровень и в значительной степени обозначил общие принципы и основные приоритеты межгосударственных отношений Армении и Казахстана. Прошедшие с того момента 25 лет наглядно продемонстрировали, что наращивание потенциала двустороннего сотрудничества в полной мере отвечает коренным интересам армянского и казахского народов. Сегодня отношения наших стран носят стратегический характер, включая в себя доверительный политический диалог, в том числе и на самом высоком уровне — сказал Премьер-министр Армении.

Н. Пашинян также подчеркнул наличие обоюдной политической воли, которая позволяет Казахстану и Армении продвигаться вперед по всему спектру двустороннего взаимодействия, обогащая его новым содержанием и стратегическими ориентирами.

— Мы полны решимости развивать отношения на принципах подлинного равноправия, взаимной помощи, уважения суверенитета, территориальной целостности и учета интересов друг друга. Наши дружественные и конструктивные связи одинаково дороги как для армянского, так и казахского народов. Опираясь на прочные многовековые узы, наши страны активно и целенаправленно выступают за всестороннее и последовательное наращивание межгосударственного диалога и сотрудничества практически во всех областях — от политического взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах и расширения торгово-экономического сотрудничества до углубления культурно-гуманитарных связей и развития партнерских контактов на межрегиональном уровне, — сказал Н. Пашинян.

Он выразил уверенность, что наряду с уже имеющимся серьезным заделом у Казахстана и Армении довольно широкое поле для дальнейшей совместной работы, и назвал наиболее перспективные направления для взаимодействия наших стран в торгово-экономической сфере.

— Прошлогодний рост двустороннего товарооборота подтверждает эффективность созданных механизмов торгово-экономического сотрудничества и мер, принятых для облегчения условий ведения бизнеса. Однако можно согласиться, что требуются дальнейшие шаги, нацеленные на поиск новых форм взаимодействия и вывод отраслевого сотрудничества на качественно новый уровень, отвечающий имеющемуся потенциалу и приоритетам развития наших стран. Особая ответственность в этом плане возлагается на Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Казахстан. Ее очередное, уже 10-е по счету, заседание прошло в начале апреля текущего года. Учитывая особое внимание, которое на этой встрече было уделено вопросам диверсификации транспортных маршрутов и поиску новых цепочек экспортно-импортных и транзитных операций, соответствующих результатов можно будет ожидать уже в ближайшем будущем, — считает Н. Пашинян.

Премьер-министр Армении также отметил, что, развивая экономическое сотрудничество, наши страны наряду с традиционными направлениями, такими как пищевая и ювелирная промышленность или фармацевтика, уделяют внимание и сфере инновационных технологий. В частности, по его словам, речь идет о запуске совместных стартапов, приборостроении, цифровизации образования, стимулировании секторных инвестиций и так далее.

— Армения, так же как и Казахстан, придает особое значение развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Правительством Республики Армения был презентован масштабный для нашего региона инфраструктурный проект «Перекресток мира», который предполагает создание и модернизацию целого ряда транспортно-коммуникационных путей. Целью указанного проекта является формирование наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических связей между всеми заинтересованными государствами, а также значительное наращивание логистического потенциала региона Южного Кавказа на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также принципа равноправия и взаимности, — рассказал Н. Пашинян.

Кроме того, по его мнению, налаживание прямых контактов в формате «бизнес для бизнеса» (В2В) также может способствовать реализации торгово-экономического потенциала Казахстана и Армении.

Что касается перспектив развития сотрудничества в инвестиционной сфере для двух государств, то, по словам Н. Пашиняна, благодаря проводимой Правительством Республики Армения политике «открытых дверей» ограничений на инвестиционную деятельность в стране практически нет.

— Наше Правительство оказывает всестороннее содействие иностранным инвесторам, в том числе и нашим казахским партнерам. Мы предлагаем ряд программ, в рамках которых государственная поддержка и ресурсы предоставляются инвестиционным проектам, способствующим экономическому развитию и инновациям. Также в свободных экономических зонах Армении созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, предоставляется комплексный пакет налоговых льгот и действуют упрощенные процедуры, — сказал Премьер-министр Армении.

Он также заявил, что Армения последовательно ведет многовекторную внешнеторговую политику.

— В рамках ЕАЭС у нашей страны есть преференциальный торговый режим с Казахстаном. Есть большие возможности с точки зрения сопряжения транспортно-логистического потенциала двух наших стран с целью диверсификации своих торгово-транспортных маршрутов. Все это также делает Армению привлекательной для казахских предпринимателей. В этой связи еще раз хочу подчеркнуть важность прямых контактов между представителями бизнес-сообществ Армении и Казахстана для стимулирования инвестиций. Наши государственные учреждения, я уверен, со своей стороны обеспечат надлежащую защиту капитала, а также безопасную и предсказуемую инвестиционную среду, — сказал Н. Пашинян.

Глава Кабмина Армении в интервью также рассказал о том, каким опытом в сфере цифровизации могли бы поделиться друг с другом наши страны.

— IT-индустрия в последние годы переживает в Армении значительный рост благодаря благоприятным условиям для ведения бизнеса, квалифицированной рабочей силе, а также государственной поддержке, — отметил Н. Пашинян. — Сектор информационно-коммуникационных технологий в нашей стране демонстрирует стабильный ежегодный рост на уровне 20%, что делает его одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в стране. На международной арене армянские компании имеют хорошую репутацию в сферах разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта и машинного обучения, информационной безопасности, а также инновационных финтех-стартапов. Учитывая большой взаимный интерес среди представителей компаний, работающих в сфере высоких технологий, полагаю, что та работа, которая ведется по определению конкретных механизмов и форм взаимодействия на этих направлениях, в обозримом будущем может воплотиться в перспективные совместные проекты.

Н. Пашинян поделился также мнением о том, может ли сопряжение усилий государств-членов ЕАЭС создать более устойчивую модель экономического сотрудничества, сглаживая геополитические разломы.

— ЕАЭС — экономическое объединение без какой-либо политической и тем более геополитической повестки. Армянская и казахстанская стороны во многом разделяют данный подход и развивают взаимодействие в рамках этого экономического объединения именно в этом ключе, стремясь пресекать всяческие попытки политизации ЕАЭС, — сказал Премьер-министр. — ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, поскольку это приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения.

Казахстан и Армения взаимодействуют не только на двустороннем треке, но и в рамках многосторонних структур. По словам Н. Пашиняна, и на двустороннем уровне, и на многосторонних площадках взаимодействие наших стран характеризуется регулярными доверительными контактами, откровенным обменом мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, готовностью к совместному поиску решений возникающих вопросов.

— Армения, как и Казахстан, особенно бережно относится к вопросам соблюдения норм и принципов международного права. В частности, признания и уважения государственного суверенитета и территориальной целостности друг друга, нерушимости и неприкосновенности государственных границ. Наши страны стремятся к диверсификации экономик и транзитного потенциала. Совокупность всего перечисленного делает позиции Армении и Казахстана по ключевым вопросам международной повестки более понятными друг для друга. Учитывая также тот факт, что в рамках многосторонних структур Ереван и Астана часто исходят из если не всегда совпадающих, то очень близких позиций, Армения готова на основе взаимной поддержки и далее развивать и углублять конструктивное сотрудничество с Казахстаном на различных международных и региональных площадках, — сказал Н. Пашинян.

Премьер-министр Армении также рассказал, сколько этнических казахов проживает в Армении и какие меры принимаются на межгосударственном уровне, чтобы сближение двух народов продолжалось во взаимоуважительном и дружественном ключе.

— Исторически являясь диаспоральной нацией, армяне прекрасно понимают, насколько важно иметь возможность свободно выражаться и сохранять языковую, этническую, культурную и религиозную самобытность. Для нашего правительства создание условий для контактов между людьми, поощрение деятельности культурно-информационных центров и объединений соотечественников носят приоритетный характер. Сегодня десятки тысяч армян живут и работают в Казахстане, внося весомый вклад в становление и развитие дружественной для нас страны. Будучи преданными гражданами Республики Казахстан, они в то же время делают все для сохранения своей национальной идентичности, языка и традиций. Мы, безусловно, глубоко признательны народу и Правительству Казахстана за создание такой здоровой атмосферы инклюзивности и равноправия, — сказал Н. Пашинян.

В Армении же, по его словам, этнических казахов проживает сравнительно немного.