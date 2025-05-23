Нашествие саранчи: Минсельхоз заявил о некорректной статистике
Министерство сельского хозяйства РК прогнозирует, что в текущем году саранча распространится лишь на 2,1 млн гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Работа по борьбе с саранчой ведётся комплексно: по стране привлечено более 4,5 тыс. человек и свыше 400 единиц техники. Сейчас мероприятия активно идут во всех областях, — сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.
По оценкам специалистов, нынешняя площадь распространения вредителя на 1 млн гектаров меньше, чем в прошлом году.
— В сравнении с прошлым годом ареал саранчи сокращается. Кроме того, в распространяемой информации нет должных подтверждений — статистика изложена неверно, — пояснил он.
По словам вице‑министра, в медиа звучали цифры о поражении не менее 5 млн гектаров, однако Минсельхоз настаивает на показателе 2,1 млн гектаров.
— Мы с этими данными не согласны, — подчеркнул Ермек Кенжеханулы.
Министерство уже опровергало сообщения о «повсеместном» нашествии саранчи в южных регионах.
Туркестанская область ежегодно сталкивается с проблемой саранчи, что особенно ощутимо для фермеров, зарабатывающих на земледелии.
Ранее мы писали, что химобработку от саранчи проводят в Акмолинской области.
В Туркестанской области из-за жары активизировались саранчовые: обработку проводят ночью.
В Кызылординской области саранча «проснулась» на две недели раньше.