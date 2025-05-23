Нашествие саранчи: Минсельхоз заявил о некорректной статистике

— Работа по борьбе с саранчой ведётся комплексно: по стране привлечено более 4,5 тыс. человек и свыше 400 единиц техники. Сейчас мероприятия активно идут во всех областях, — сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

По оценкам специалистов, нынешняя площадь распространения вредителя на 1 млн гектаров меньше, чем в прошлом году.

— В сравнении с прошлым годом ареал саранчи сокращается. Кроме того, в распространяемой информации нет должных подтверждений — статистика изложена неверно, — пояснил он.

По словам вице‑министра, в медиа звучали цифры о поражении не менее 5 млн гектаров, однако Минсельхоз настаивает на показателе 2,1 млн гектаров.

— Мы с этими данными не согласны, — подчеркнул Ермек Кенжеханулы.

Министерство уже опровергало сообщения о «повсеместном» нашествии саранчи в южных регионах.

Туркестанская область ежегодно сталкивается с проблемой саранчи, что особенно ощутимо для фермеров, зарабатывающих на земледелии.

Ранее мы писали, что химобработку от саранчи проводят в Акмолинской области.

В Туркестанской области из-за жары активизировались саранчовые: обработку проводят ночью.

В Кызылординской области саранча «проснулась» на две недели раньше.