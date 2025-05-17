В Туркестанской области из-за жары активизировались саранчовые: обработку проводят ночью

По данным специалистов, за последние четыре дня было обработано 850 гектаров на приграничных территориях Отырарского, Арысского и Ордабасинского районов. Днём специальные группы проводят мониторинг сельхозугодий.

В селе Бозай работают 40 специалистов и 7 единиц техники, в Жамбылском округе — 30 специалистов и 6 машин, в Ошакты — 10 специалистов и 3 техники, в Бирлик — 60 специалистов и 11 машин.

По словам заместителя акима области Нурбола Турашбекова, очаги, обнаруженные по сообщениям местных жителей, берутся под особый контроль и обрабатываются в срочном порядке.

На сегодняшний день по области обработано 368,6 тыс. гектаров. В частности, в Арыси — 132,9 тыс. га, в Келесе — 108,8 тыс., в Сарыагаше — 97 тыс., в Шардаре — 5 724 га, в Ордабасы — 11,5 тыс., в Байдибеке — 5 750 га, в Казыгурте — 4 954 га.