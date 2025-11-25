На семи перекрестках в Астане изменили работу светофоров

Сотрудники полиции проводят системную работу по профилактике и предотвращению дорожно-транспортных происшествий. В столице проходит ОПМ «Безопасная дорога», в рамках которого начальник департамента полиции Марат Тулебаев проверил аварийные участки улично-дорожной сети.

В ходе проводимого ОПМ выявлено 2 453 нарушения ПДД, из них 131 — водителями грузовых транспортных средств.

Кроме того, в целях реализации принципа «Закон и порядок» и предупреждения правонарушений сотрудники полиции осуществляют круглосуточный мониторинг дорожной обстановки. Для этого используется комплекс инструментов: уличные видеокамеры, смарт-жетоны, камеры на автопатрулях. Особое внимание уделяется «Единой инфраструктуре дронов», в рамках которой организован воздушный контроль за дорожным движением.

— В период с 2020 по 2024 год на объездной дороге — от Карагандинской до Кокшетауской трассы — совершено 89 ДТП, в которых 16 человек погибло и 102 травмированы. Этот участок является международным транзитным маршрутом Алматы — Екатеринбург. ДТП происходят при нарушении правил обгона и скоростного режима. В целях повышения безопасности увеличена протяжённость сплошной разметки (исключён обгон в опасных зонах), установлены знаки снижения скорости, введены камеры «Сергек», а также запущены экипажи «Екин — Патруль», фиксирующие превышение скорости. Принятые меры позволили снизить тяжесть последствий — ДТП с летальным исходом в 2025 году не зарегистрированы, — отметил Марат Тулебаев.

В текущем году также изменён режим работы светофоров на семи перекрёстках. Согласно анализу аварийности, после его корректировки количество ДТП сократилось, а пропускная способность увеличилась.

Теперь красный сигнал включается одновременно для всех направлений на 4 секунды, что позволяет безопасно завершить манёвр и освободить перекрёсток. Один из примеров — пересечение улиц Караменды би Шакаулы и Земляничная, где до изменений было зарегистрировано 28 ДТП (столкновения при повороте налево со встречным транспортом). После корректировки режима светофора данный вид ДТП не фиксируется.

Каждое ДТП анализируется, изучаются параметры дорог и дорожные условия с последующей корректировкой дорожной инфраструктуры. Также усиливается администрирование нарушений современными техническими комплексами, для предотвращения аналогичных ДТП в дальнейшем, как в местах их совершения, так и на других улицах города. Столичная полиция напоминает: соблюдение правил дорожного движения — залог вашей безопасности и безопасности окружающих.

Ранее в правила дорожного движения внесли изменения и дополнения, которые вступили в силу 23 ноября этого года.