Изменения в ПДД: скорость движения для грузовиков в населенных пунктах снизили до 50 км/ч

Так, в числе нововведений — ограничение скорости для грузовых автомобилей в населенных пунктах до 50 км/ч.

— Это ограничение не распространяется на участки населенных пунктов, где дорожными знаками установлено повышение скорости движения, например, до 80–90 км/ч. Ограничение связано с необходимостью снижения риска гибели пешеходов. По данным Всемирной организации здравоохранения ООН, при скорости 60–65 км/ч риск гибели пешехода возрастает в 4,5 раза по сравнению со скоростью 50 км/ч, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, для предотвращения массовых ДТП в условиях ограниченной видимости (буран, туман, снегопад, дождь) детализированы права и обязанности сотрудников полиции и участников дорожного движения при движении в колонне, в том числе сопровождаемой патрульными автомобилями.

Например, не допускаются перестроения, обгоны и самопроизвольная остановка в колонне. Организация сопровождения двумя патрульными автомобилями обязательна при численности колонны свыше 10 автомобилей.

— Всем автобусам категорий М2 и М3 разрешена остановка для посадки и высадки пассажиров на остановках маршрутных транспортных средств. Без получения разрешений допускается использование проблесковых маячков оранжевого или желтого цвета с быстросъемным (магнитным) креплением на транспортных средствах при выполнении работ на дорогах, сопровождении крупногабаритных и опасных грузов, групп велосипедистов, а также на автобусах, перевозящих детей. Ранее для применения указанных маячков требовалось получение разрешительных документов, переоборудование транспортного средства и внесение отметки об оснащении автомобиля проблесковым маячком в техпаспорт, — отмечают в МВД.

Также теперь разрешено применение путевого листа в электронной форме. Для повышения визуального восприятия оцифрованы все рисунки, дорожные знаки и разметка.

— Уважаемые участники дорожного движения! Просим всегда изучать обновленные требования и строго соблюдать ПДД. Это обязанность каждого водителя и важный вклад в обеспечение безопасности на дорогах. Берегите себя и своих близких! — призывают полицейские Казахстана.

Ранее сообщалось, что с 18 по 23 ноября на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и снижение уровня аварийности.