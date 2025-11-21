РУ
    12:28, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Изменения в ПДД: скорость движения для грузовиков в населенных пунктах снизили до 50 км/ч

    10 ноября 2025 года в правила дорожного движения внесены изменения и дополнения. которые вступят в силу 23 ноября этого года, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК. 

    дорога, трасса, автомобили, көлік, строительство, құрылыс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Так, в числе нововведений — ограничение скорости для грузовых автомобилей в населенных пунктах до 50 км/ч.

    — Это ограничение не распространяется на участки населенных пунктов, где дорожными знаками установлено повышение скорости движения, например, до 80–90 км/ч. Ограничение связано с необходимостью снижения риска гибели пешеходов. По данным Всемирной организации здравоохранения ООН, при скорости 60–65 км/ч риск гибели пешехода возрастает в 4,5 раза по сравнению со скоростью 50 км/ч, — говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, для предотвращения массовых ДТП в условиях ограниченной видимости (буран, туман, снегопад, дождь) детализированы права и обязанности сотрудников полиции и участников дорожного движения при движении в колонне, в том числе сопровождаемой патрульными автомобилями.

    Например, не допускаются перестроения, обгоны и самопроизвольная остановка в колонне. Организация сопровождения двумя патрульными автомобилями обязательна при численности колонны свыше 10 автомобилей.

    — Всем автобусам категорий М2 и М3 разрешена остановка для посадки и высадки пассажиров на остановках маршрутных транспортных средств.

    Без получения разрешений допускается использование проблесковых маячков оранжевого или желтого цвета с быстросъемным (магнитным) креплением на транспортных средствах при выполнении работ на дорогах, сопровождении крупногабаритных и опасных грузов, групп велосипедистов, а также на автобусах, перевозящих детей.

    Ранее для применения указанных маячков требовалось получение разрешительных документов, переоборудование транспортного средства и внесение отметки об оснащении автомобиля проблесковым маячком в техпаспорт, — отмечают в МВД. 

    Также теперь разрешено применение путевого листа в электронной форме. Для повышения визуального восприятия оцифрованы все рисунки, дорожные знаки и разметка.

    — Уважаемые участники дорожного движения! Просим всегда изучать обновленные требования и строго соблюдать ПДД. Это обязанность каждого водителя и важный вклад в обеспечение безопасности на дорогах. Берегите себя и своих близких! — призывают полицейские Казахстана. 

    Ранее сообщалось, что с 18 по 23 ноября на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и снижение уровня аварийности. 

    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
