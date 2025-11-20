Полиция Казахстана усиливает контроль на дорогах
С 18 по 23 ноября на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и снижение уровня аварийности, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.
В МВД отмечают, необходимость проведения ОПМ обусловлена серией тяжелых ДТП, повлекших многочисленные человеческие жертвы.
— В эти дни будет увеличено количество маршрутов патрулирования и задействованных сотрудников полиции, организованы рейды на дорогах областного и районного значения, где в текущем году отмечен рост смертности на 31%, а также усилен контроль за скоростным режимом, обгоном и выездом на встречную полосу. Кроме того, будут активизированы проверки нелегальных перевозчиков и такси, в населенных пунктах проводится адресная профилактика наездов на пешеходов, — говорится в сообщении ведомства.
В МВД отмечают, дорожная инспекция ежедневно контролирует состояние проезжей части. Особое внимание уделено участкам, где ведутся ремонтные и реконструкционные работы.
— Полиция призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, внимательности и взаимному уважению на дорогах. Безопасность каждого зависит от дисциплины и ответственности всех участников движения, — подчеркивают полицейские.