Полиция Казахстана усиливает контроль на дорогах

В МВД отмечают, необходимость проведения ОПМ обусловлена серией тяжелых ДТП, повлекших многочисленные человеческие жертвы.

— В эти дни будет увеличено количество маршрутов патрулирования и задействованных сотрудников полиции, организованы рейды на дорогах областного и районного значения, где в текущем году отмечен рост смертности на 31%, а также усилен контроль за скоростным режимом, обгоном и выездом на встречную полосу. Кроме того, будут активизированы проверки нелегальных перевозчиков и такси, в населенных пунктах проводится адресная профилактика наездов на пешеходов, — говорится в сообщении ведомства.