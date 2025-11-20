РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:17, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Полиция Казахстана усиливает контроль на дорогах

    С 18 по 23 ноября на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и снижение уровня аварийности, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Шымкентте полиция қызметкері мопед жүргізушісіне тас лақтырған
    Фото: акимат Астаны

    В МВД  отмечают, необходимость проведения ОПМ обусловлена серией тяжелых ДТП, повлекших многочисленные человеческие жертвы.

    — В эти дни будет увеличено количество маршрутов патрулирования и задействованных сотрудников полиции, организованы рейды на дорогах областного и районного значения, где в текущем году отмечен рост смертности на 31%, а также усилен контроль за скоростным режимом, обгоном и выездом на встречную полосу. Кроме того, будут активизированы проверки нелегальных перевозчиков и такси, в населенных пунктах проводится адресная профилактика наездов на пешеходов, — говорится в сообщении ведомства.

    В МВД отмечают, дорожная инспекция ежедневно контролирует состояние проезжей части. Особое внимание уделено участкам, где ведутся ремонтные и реконструкционные работы.

    — Полиция призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, внимательности и взаимному уважению на дорогах. Безопасность каждого зависит от дисциплины и ответственности всех участников движения, — подчеркивают полицейские. 

     

    Теги:
    МВД РК Дороги Казахстан Полиция
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают