Население ВКО сократилось более чем на две тысячи человек с начала года

С начала 2026 года численность населения Восточно-Казахстанской области уменьшилась более чем на две тысячи человек. Такие данные озвучили в региональном департаменте Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на 1 июня в регионе проживают 717 тысяч человек.

— С начала года численность населения области сократилась на 2 016 человек. На 1 июня в регионе зарегистрировано 717 тысяч жителей, — сообщил руководитель департамента Бюро национальной статистики по ВКО Ерназ Нурланов.

Большая часть населения области проживает в городах. Численность городских жителей составляет 485,9 тысячи человек, что соответствует почти двум третям населения региона. В сельской местности проживают 231,1 тысячи человек.

При этом, как и прежде, в Восточном Казахстане женщин больше, чем мужчин. Женщины составляют 52% населения региона — 373,1 тысячи человек, мужчины — 343,9 тысячи, или 48%.

По данным статистики, за первые пять месяцев незначительно сократилась и доля сельского населения, тогда как численность городских жителей практически не изменилась.

Ранее сообщалось, что население Казахстана выросло на 63 тысячи человек за четыре месяца.