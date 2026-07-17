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    Население ВКО сократилось более чем на две тысячи человек с начала года

    С начала 2026 года численность населения Восточно-Казахстанской области уменьшилась более чем на две тысячи человек. Такие данные озвучили в региональном департаменте Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Население ВКО сократилось более чем на две тысячи человек с начала года
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По состоянию на 1 июня в регионе проживают 717 тысяч человек.

    — С начала года численность населения области сократилась на 2 016 человек. На 1 июня в регионе зарегистрировано 717 тысяч жителей, — сообщил руководитель департамента Бюро национальной статистики по ВКО Ерназ Нурланов.

    Большая часть населения области проживает в городах. Численность городских жителей составляет 485,9 тысячи человек, что соответствует почти двум третям населения региона. В сельской местности проживают 231,1 тысячи человек.

    При этом, как и прежде, в Восточном Казахстане женщин больше, чем мужчин. Женщины составляют 52% населения региона — 373,1 тысячи человек, мужчины — 343,9 тысячи, или 48%.

    По данным статистики, за первые пять месяцев незначительно сократилась и доля сельского населения, тогда как численность городских жителей практически не изменилась.

    Ранее сообщалось, что население Казахстана выросло на 63 тысячи человек за четыре месяца.

    Нацбюро ВКО Регионы Казахстана Статистика
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор