Население Казахстана выросло на 63 тысячи человек за четыре месяца

По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2026 года численность населения Казахстана составила 20 562 993 человека. С начала года рост составил 63 171 человек, что соответствует темпу увеличения на уровне 0,31%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основной вклад в рост населения обеспечен естественным приростом - разницей между рождаемостью и смертностью. За отчетный период он составил 57 178 человек. Сальдо миграции также оказалось положительным и достигло 5 993 человек.

Средняя численность населения страны за первые месяцы года составила 20,53 млн человек.

Городское и сельское население

В городской местности проживает 13 153 726 человек. С начала года этот показатель увеличился на 68 616 человек, а темпы роста составили 0,52%.

В то же время в сельской местности зафиксировано сокращение населения. Численность составила 7 409 267 человек, что на 5 445 человек меньше, чем в начале года. Темп снижения - 0,07%.

Крупнейшие регионы по численности населения

Среди регионов страны лидируют:

- Алматы - 2 362 463 человека

- Туркестанская область - 2 146 817 человек

- Астана - 1 668 750 человек

- Алматинская область - 1 609 784 человека

- Шымкент - 1 305 620 человек

Наименьшая численность населения зафиксирована в области Улытау - 218 251 человек.

Динамика и региональные тенденции

Наиболее высокий темп прироста населения зафиксирован в Астане - 1,80%. Также рост отмечен в Шымкенте (0,89%), Алматинской области (0,83%) и Алматы (0,61%).

В ряде регионов наблюдается снижение численности населения, в том числе в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жетысу, Абай, Жамбылской областях, а также в Туркестанской области.

Естественный прирост и миграция

По естественному приросту лидируют:

- Туркестанская область - 10 792 человека

- Шымкент - 6 785 человек

- Астана - 6 652 человека

Положительное миграционное сальдо наиболее заметно в:

- Астане - 22 922 человека

- Алматы - 8 405 человек

- Алматинской области - 7 808 человек

При этом наиболее значительный отток населения зафиксирован в Туркестанской области (-13 180 человек) и Жамбылской области (-5 752 человека).