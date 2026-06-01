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    Население Казахстана выросло на 63 тысячи человек за четыре месяца

    По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2026 года численность населения Казахстана составила 20 562 993 человека. С начала года рост составил 63 171 человек, что соответствует темпу увеличения на уровне 0,31%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    казахстанцы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Основной вклад в рост населения обеспечен естественным приростом - разницей между рождаемостью и смертностью. За отчетный период он составил 57 178 человек. Сальдо миграции также оказалось положительным и достигло 5 993 человек.

    Средняя численность населения страны за первые месяцы года составила 20,53 млн человек.

    Городское и сельское население

    В городской местности проживает 13 153 726 человек. С начала года этот показатель увеличился на 68 616 человек, а темпы роста составили 0,52%.

    В то же время в сельской местности зафиксировано сокращение населения. Численность составила 7 409 267 человек, что на 5 445 человек меньше, чем в начале года. Темп снижения - 0,07%.

    Крупнейшие регионы по численности населения

    Среди регионов страны лидируют:

    - Алматы - 2 362 463 человека
    - Туркестанская область - 2 146 817 человек
    - Астана - 1 668 750 человек
    - Алматинская область - 1 609 784 человека
    - Шымкент - 1 305 620 человек

    Наименьшая численность населения зафиксирована в области Улытау - 218 251 человек.

    Динамика и региональные тенденции

    Наиболее высокий темп прироста населения зафиксирован в Астане - 1,80%. Также рост отмечен в Шымкенте (0,89%), Алматинской области (0,83%) и Алматы (0,61%).

    В ряде регионов наблюдается снижение численности населения, в том числе в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жетысу, Абай, Жамбылской областях, а также в Туркестанской области.

    Естественный прирост и миграция

    По естественному приросту лидируют:

    - Туркестанская область - 10 792 человека
    - Шымкент - 6 785 человек
    - Астана - 6 652 человека

    Положительное миграционное сальдо наиболее заметно в:

    - Астане - 22 922 человека
    - Алматы - 8 405 человек
    - Алматинской области - 7 808 человек

    При этом наиболее значительный отток населения зафиксирован в Туркестанской области (-13 180 человек) и Жамбылской области (-5 752 человека).

    Казахстанцы Казахстан Статистика
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор