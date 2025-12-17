Население Таджикистана выросло на четверть за последние 10 лет

Глава Республики озвучил результаты реализации двух краткосрочных программ страны в течение последних 10 лет, которые охватывают поэтапные периоды осуществления Национальной стратегии развития до 2030 года, во имя достижения стратегических целей и повышения уровня и улучшения качества жизни населения.

В результате объем Внутреннего валового продукта увеличился в 3,4 раза, а темпы развития национальной экономики ежегодно в среднем увеличивалась на 7,6%. В этот период объем ВВП на каждого жителя увеличился в 2,7 раза, с 6 тыс. до 16,1 тыс. сомони ($653 -1752), уровень бедности снизился до 19%.

— Население страны с 8,5 миллиона жителей 2015 года выросло до 10,7 миллионов жителей в 2025 году, то есть увеличилось на 26 процентов, а показатель долгожительства населения с 70 лет достиг 77 лет, — сказал Эмомали Рахмон.

Он добавил, что в течение пяти будущих лет планируется увеличить объем ВВП в 2 раза, и снизить уровень бедности до 10%.

В связи с этим правительству страны, министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти поручено обеспечить своевременное и полное осуществление Среднесрочной программы развития на 2026–2030 годы.

Ранее сообщалось, что продовольственная безопасность в Таджикистане достигла 85%.

