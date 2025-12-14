Количество и качество: что происходит с демографией Казахстана

Как пандемия и миграция отразились на демографической карте

Казахстан имеет свой уникальный демографический портрет. Эксперты подчеркивают, население страны растет, главным образом, за счет высокой рождаемости и снижающейся смертности. По сравнению с 1992 годом, прирост составил 23%, а численность населения достигла 20,4 млн человек.

В демографической картине страны по-прежнему выделяется высокая доля молодежи — фактор, который обеспечивает устойчивый потенциал для дальнейшего роста населения. По данным последнего аналитического доклада Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) в соавторстве с ЮНФПА, около трети населения составляют дети до 15 лет, а 22,6% — молодежь в возрасте 10-24 лет.

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2024 года средний возраст населения Казахстана достиг 32,3 года, увеличившись с 31,9 года за последние пять лет. В мировом контексте казахстанское население считается молодым, хотя, по сравнению с другими странами Центральной Азии, немного старше.

При этом за последние пять лет в Казахстане наблюдается устойчивое снижение уровня рождаемости. В 2021 году в стране родились около 447 тысяч детей, в 2022 — 404 тысячи, в 2023 — 388 тысяч, а в 2024 году — уже примерно 366 тысяч новорожденных.

Падает и коэффициент рождаемости — число рождений на тысячу человек населения. В первом квартале 2025 года этот показатель составил 15 против 18 годом ранее. Для сравнения: в 2020 году коэффициент был на уровне 23, в 2021 вырос до 24, но с 2022 года начался устойчивый спад.

Тем не менее эксперты заверяют: поводов для паники пока нет. По словам руководителя Центра анализа и прогнозирования демографических процессов при Агентстве по стратегическому планированию и развитию (АСПиР) РК Аяулым Сагынбаевой, чтобы говорить о сформировавшейся тенденции, требуется как минимум 5-10 лет наблюдений.

Демограф отметила, что пандемия исказила данные о рождаемости, смертности и миграции. Основной показатель, а именно суммарный коэффициент после 2022 года начал снижаться и по итогам 2024 года составил около 2,8 ребенка на женщину. При этом во время пандемии наблюдался кратковременный «бейби-бум», который следует рассматривать лишь как единичное явление, а не как устойчивую тенденцию.

— Если говорить об общем приросте населения, то тенденции последних 10 лет остаются примерно на одном уровне: численность казахстанцев ежегодно увеличивается примерно на 1,3%. Показатель фактически вернулся к уровню допандемийного периода. Это нормальный тренд, обусловленный особенностями возрастной структуры населения, — отметила Аяулым Сагынбаева.

Более того, необходимо учитывать и географические аспекты. В Казахстане население растет в южных и западных регионах, а на севере и востоке численность снижается. В первом квартале 2025 года наибольший коэффициент рождаемости зафиксирован в Мангистауской, Туркестанской областях и Шымкенте. Самый низкий — в Северо-Казахстанской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

— В южных регионах проживает больше людей, и структура населения там значительно моложе. А значит, именно эти области имеют больший потенциал рождаемости. В северных же регионах население меньше по численности и заметно старше, поэтому возможности для естественного прироста там значительно ниже, — объясняет программный аналитик по вопросам народонаселения и развития и гендерным вопросам фонда ООН в области народонаселения в РК Газиза Молдакулова.

Основная причина сокращения населения в северных и восточных регионах страны, — отток граждан, который превышаеть число прибывших.

— Такая тенденция наблюдается уже на протяжении последних пяти лет. Люди чаще переезжают в крупные города, такие как Астана и Алматы. Они стали основными центрами миграции, — пояснила Аяулым Сагынбаева.

Отток населения есть и в южных регионах, но уровень естественного прироста сглаживает его последствия, и демографический потенциал сохраняется. В северных регионах с низкой рождаемостью любая миграционная убыль существенно сказывается на демографической картине.

— Существующие программы передислокации не полностью компенсируют убыль населения в северных и восточных регионах. Поэтому вопросы демографического развития этих областей нужно рассматривать в долгосрочной перспективе, прежде всего через стимулирование рождаемости, — считает демограф.

Казалось бы, урбанизация неизбежно ведет к снижению рождаемости. Однако на практике картина иная: приезжие из сел активно создают семьи и рожают детей, но уже в крупных городах.

— Сегодня мы наблюдаем рост городской рождаемости, и парадокса здесь нет. Усиление внутренней миграции — приток молодых людей из сельских регионов меняет демографическую картину. Оставаясь в мегаполисах, молодые семьи фактически «переносят» в города свои традиции. Если в селах принято иметь четверых-пятерых детей, то после переезда эти дети автоматически попадают в городскую статистику, — объяснила Газиза Молдакулова.

Население Казахстана продолжает расти, но темпы уже не те

Согласно предварительным прогнозам АСПиР РК, численность молодежи в Казахстане будет увеличиваться как минимум до 2035 года. При этом все заметнее другая тенденция: многодетность снижается, а казахстанцы все чаще откладывают рождение детей и создание семьи на более поздний возраст. По словам Аяулым Сагынбаевой, этот факт отражает процесс трансформации общества.

— Что касается семейной структуры, то общая численность заключенных браков с 2009 по 2021 год выросла, но средний размер семьи сократился с 3,9 до 3,2 человека. Эти тенденции связаны с ростом числа нуклеарных семей, особенно в городах, а также с изменением самого восприятия семьи — пожилое поколение и их дети стали формировать отдельные домохозяйства, — объясняет спикер.

Интенсивность рождаемости особенно снижается в группе молодого репродуктивного возраста 20-24 лет. Если в 2020 году этот показатель был примерно 170 рождений на тысячу человек, то в 2024 году он снизился до 134.

— Часто говорят, что в Казахстане материнство «стареет», и это действительно так: ежегодно увеличивается средний возраст рождения первого ребенка. Одновременно растет и средний возраст вступления в первый брак — как у мужчин, так и у женщин. Соответственно, первенец появляется у пары гораздо позже. Сейчас наиболее активный возраст для рождения детей — 25-35 лет — это средний репродуктивный возраст, — добавила эксперт.

Уровень жизни в стране ежегодно повышается, и на этом фоне в Казахстане наблюдается низкий уровень смертности. Как подчеркивают эксперты, сейчас он составляет примерно семь человек на тысячу, продолжая снижаться.

— Считается, что страна находится на пороге старения, если доля населения 65+ достигает 7%. В Казахстане, по данным 2024–2025 годов, этот показатель уже достиг 9%. Это связано с увеличением продолжительности жизни благодаря улучшению системы здравоохранения и социальной поддержки. Люди живут дольше, потому что становятся здоровее и получают более качественные услуги, — пояснила Газиза Молдакулова.

В долгосрочной перспективе ожидается, что уровень рождаемости сохранится на уровне простого воспроизводства — не ниже суммарного коэффициента 2,1.

Почему казахстанская молодежь откладывает создание семьи?

Современный ритм жизни — одна из главных причин. Сегодня молодежь делает ставку на образование и стремится сначала реализоваться и получить необходимые профессиональные навыки, прежде чем переходить к семейной жизни.

— На основе исследований нашего центра, выяснилось, что молодые люди до 25 лет предпочитают сначала реализоваться профессионально, добиться финансовой стабильности, и только после этого вступать в брак и заводить детей. Это не столько их личный отказ от семьи, сколько влияние социально-экономических условий и нового темпа жизни, — рассказала аналитик-менеджер Центра исследований в сфере семейной и гендерной политики Казахстанского института общественного развития Арна Дюсенова.

По ее словам, результаты последней переписи показывают, что казахстанцы сегодня более осознанно подходят к планированию семьи. Женщины становятся активнее на рынке труда и получают больше возможностей для профессионального роста, а государство усиливает поддержку при рождении ребенка. Теперь пособия выплачиваются не до года, а до полутора лет.

Поэтому если раньше многодетные семьи в Казахстане были обычным явлением, то сегодня эта тенденция постепенно уходит. Несмотря на то, что в отдельных регионах такие традиции все еще сохраняются, теперь они уже не считаются главным показателем благополучия. На первый план выходят другие семейные ценности — взаимная поддержка, уважение и забота.

— Результаты опросов прошлого года показывают, что более половины респондентов — 51% не планируют иметь больше детей, помимо тех, что уже есть. Это связано с тем, что воспитание ребенка требует значительных эмоциональных и финансовых ресурсов. Женщины хотят реализоваться, подходят к материнству более осознанно, стремясь обеспечить ребенку благополучные условия, при этом не пренебрегая личным развитием, — поясняет Арна Дюсенова.

По мнению Аяулым Сагынбаевой, важно рассматривать демографическую ситуацию в перспективе, учитывая не только численность населения, но и изменения в семейных и репродуктивных установках.

— Не стоит использовать клише и говорить о прямой связи, будто женщины стали более образованными и меньше ценят семейные ценности. Образованные женщины — это показатель образованности нации. Чем выше образование женщины, тем лучше воспитание она сможет дать своему будущему ребенку, — считает эксперт.

Повышение среднего возраста вступления в брак и рождения первого ребенка тоже — естественный результат социальных изменений и урбанизации. Это отражает более широкий сдвиг в модели семьи и поведении населения, который специалисты называют вторым демографическим переходом.

— В вопросах демографии важно говорить о качестве: дети должны рождаться в тех количествах, которые семья может обеспечить, прокормить и дать им достойное образование. Вместе с тем рождаемость в Казахстане в ближайшие 20–25 лет не опустится ниже 2,2 ребенка на женщину, — подчеркнула Аяулым Сагынбаева.

Что необходимо предпринимать уже сейчас?

Демографические показатели — не просто цифры, а отражение качества социально-экономической политики страны. Если государство эффективно выстраивает меры поддержки и развития, это ведет к росту населения и повышению его качества, считают эксперты. В результате формируется здоровое, образованное и экономически устойчивое общество, для которого гражданин будет ценным капиталом в экономике страны.

— Чтобы сохранять качество населения и человеческого капитала и своевременно реагировать на изменения численности населения, государство должно разрабатывать политику демографической устойчивости, которая описывает способность государственных институтов и систем реагировать на вызовы демографического развития, — сказала Газиза Молдакулова.

Согласно аналитическому докладу КИСИ и ЮНФПА, при грамотных инвестициях в молодежь, Казахстан сможет использовать «демографическое окно возможностей», когда нынешнее поколение до 24 лет — а это 35% населения — войдет в трудоспособный возраст.

В докладе написано, чтобы этот потенциал стал реальным дивидендом, государству важно снижать безработицу и неполную занятость среди молодежи, сокращать долю NEET-группы (от англ. Not in Education, Employment or Training, «не учащиеся, не работающие и не повышающие квалификацию») и выводить занятых из неформального сектора. Демографический дивиденд включает в себя и улучшение условий жизни: доступное жилье, качественные социальные услуги, устойчивые источники дохода и новые экономические возможности.

В этом году Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании подчеркнул, что отсутствие системного сбора и анализа демографических данных осложняет прогнозирование рынка труда, планирование инфраструктуры и принятие долгосрочных решений в социальной сфере. Из-за этого возникают расхождения между национальными и региональными прогнозами численности населения и бюджетным планированием. Чтобы решить эту проблему, было принято решение создать Центр демографического анализа и прогнозирования, который в самое ближайшее время позволит выработать первые национальные демографические прогнозы и лучше готовиться к будущим демографическим изменениям.

Как повысить рождаемость?

По словам Газизы Молдакуловой, добиться роста рождаемости можно через меры социальной поддержки. Каждый бум рождаемости сопровождался расширением национальных систем поддержки женщин: дородовые отпуска, декретные выплаты, послеродовые пособия, развитие дошкольной инфраструктуры, политика, дружественная семье, возможность гибкого рабочего графика. Например, когда один из родителей может периодически оставаться с ребенком, а мама — не терять рабочее место и совмещать ее с уходом за ребенком.

— Детские сады — другой важный социальный механизм, поддерживающий рождаемость. Желательно, чтобы государство обеспечивало достаточное количество бесплатных детских садов. Когда их не хватает, семьи вынуждены обращаться к частным садикам, которые стоят дорого, и родителям приходится работать больше, чтобы покрыть эти расходы, — добавила спикер.

Улучшение системы здравоохранения ведет к старению населения — закономерному демографическому переходу, к которому необходимо готовиться. По словам эксперта, одним из направлений должна стать политика активного, здорового и достойного долголетия. Это означает инвестиции не только в нынешнее старшее поколение, но и в молодежь.

— На глобальном уровне существует важная мысль — «старение начинается с рождения». Инвестиции в здоровье и выживаемость детей, качественное образование, физическое развитие, достойное питание, духовное воспитание, отсутствие насилия и гендерной дискриминации — все это формирует поколение, которое растет физически, умственно и духовно развитым, — поделилась соображениями Молдакулова.

Если государственная система образования будет соответствовать запросам современного рынка труда, который сегодня быстро меняется под влиянием цифровизации и технологий, молодые люди выйдут на него рынок подготовленными, будут получать достойную оплату за свой труд и к пожилому возрасту сохранят свое здоровье, финансовую устойчивость и активность. Это формирует так называемый «серебряный дивиденд». Молодые люди вносят значимый вклад в экономическое и социальное развитие страны, а в пожилом возрасте остаются активными и продолжают приносить пользу обществу.

