Нарушения выявлены в земельных решениях сельских акимов Туркестанской области

Как сообщил аким Сарыагашского района Арман Абдуллаев, на сегодняшний день для обеспечения имеющегося в районе поголовья скота в количестве 492 499 голов предусмотрено 285 941 гектар пастбищных земель.

— По результатам проведенного анализа было установлено, что при расчёте пастбищных угодий на одну голову скота общий дефицит пастбищ составляет 957 361 гектар. В связи с этим в текущем году на территории района была проведена инвентаризация пастбищных земель.

В ходе инвентаризации выявлены 126 землепользователей, за которыми числятся пастбищные угодья, при этом поголовье скота у них не зарегистрировано. В результате проверки из находящихся в их пользовании 19 738 гектаров земельных участков 12 210 гектаров были возвращены в специальный земельный фонд района, сообщил аким.

Ранее сообщалось, что в Казахстане остаются неиспользуемыми 10 млн гектаров земель сельхозназначения.