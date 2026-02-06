РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Нарушения при ввозе военных товаров: какое наказание грозит брокерам и должностным лицам в РК

    За нарушение правил ввоза товаров военного и двойного назначения может наступить уголовная и административная ответственность. Подробнее об этом рассказала главный эксперт управления таможенных операций КГД Замира Малдыбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    терроризм, оружие, патроны, қару
    Фото: Canva

    Экспорт, импорт и транзит специфических товаров допускаются исключительно при наличии соответствующих разрешительных документов, оформляемых в электронном формате через портал электронного правительства.

    Нарушение требований законодательства влечет административную и уголовную ответственность.

    Уголовная ответственность предусмотрена следующими статьями Уголовного кодекса:

    • статья 234 — «Экономическая контрабанда» (штраф до 3000 МРП либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до 8 лет)
    • статья 275 — «Незаконный экспорт и импорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового уничтожения, вооружения и военной техники» (предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет);
    • статья 286 — «Контрабанда предметов, изъятых из обращения либо ограниченных в обращении» (штраф до 5000 МРП либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до пожизненного).

    Административная ответственность предусмотрена нормами Кодекса об административных правонарушениях:

    • статья 545 — «Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС»(влечет штрафы от 15 до 50 МРП);
    • статья 463 — «Осуществление предпринимательской или иной деятельности, а также действий и операций без соответствующей регистрации, разрешения либо уведомления» (влечет штрафы от 15 до 150 МРП, а при повторном нарушении до 500 МРП).

    — Все эти статьи могут относиться не только к участнику внешнеэкономической деятельности, но и к нашим сотрудникам в случае каких-либо неправомерных действий. То есть это очень серьезная ответственность, — подчеркнула спикер.

    Как сообщалось ранее, на границе Казахстана в 2025 году выявили 847 попыток незаконного ввоза оружия и боеприпасов.

    Какие документы нужны для ввоза товаров военного и двойного назначения — читайте здесь

    Теги:
    Минфин РК Военные Штрафы КГД Оружие
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают