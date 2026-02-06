Нарушения при ввозе военных товаров: какое наказание грозит брокерам и должностным лицам в РК
За нарушение правил ввоза товаров военного и двойного назначения может наступить уголовная и административная ответственность. Подробнее об этом рассказала главный эксперт управления таможенных операций КГД Замира Малдыбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.
Экспорт, импорт и транзит специфических товаров допускаются исключительно при наличии соответствующих разрешительных документов, оформляемых в электронном формате через портал электронного правительства.
Нарушение требований законодательства влечет административную и уголовную ответственность.
Уголовная ответственность предусмотрена следующими статьями Уголовного кодекса:
- статья 234 — «Экономическая контрабанда» (штраф до 3000 МРП либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до 8 лет)
- статья 275 — «Незаконный экспорт и импорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового уничтожения, вооружения и военной техники» (предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет);
- статья 286 — «Контрабанда предметов, изъятых из обращения либо ограниченных в обращении» (штраф до 5000 МРП либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до пожизненного).
Административная ответственность предусмотрена нормами Кодекса об административных правонарушениях:
- статья 545 — «Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС»(влечет штрафы от 15 до 50 МРП);
- статья 463 — «Осуществление предпринимательской или иной деятельности, а также действий и операций без соответствующей регистрации, разрешения либо уведомления» (влечет штрафы от 15 до 150 МРП, а при повторном нарушении до 500 МРП).
— Все эти статьи могут относиться не только к участнику внешнеэкономической деятельности, но и к нашим сотрудникам в случае каких-либо неправомерных действий. То есть это очень серьезная ответственность, — подчеркнула спикер.
Как сообщалось ранее, на границе Казахстана в 2025 году выявили 847 попыток незаконного ввоза оружия и боеприпасов.
