Нарушения при ввозе военных товаров: какое наказание грозит брокерам и должностным лицам в РК

Экспорт, импорт и транзит специфических товаров допускаются исключительно при наличии соответствующих разрешительных документов, оформляемых в электронном формате через портал электронного правительства.

Нарушение требований законодательства влечет административную и уголовную ответственность.

Уголовная ответственность предусмотрена следующими статьями Уголовного кодекса:

статья 234 — «Экономическая контрабанда» (штраф до 3000 МРП либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до 8 лет)

статья 275 — «Незаконный экспорт и импорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового уничтожения, вооружения и военной техники» (предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет);

статья 286 — «Контрабанда предметов, изъятых из обращения либо ограниченных в обращении» (штраф до 5000 МРП либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до пожизненного).

Административная ответственность предусмотрена нормами Кодекса об административных правонарушениях:

статья 545 — «Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС»(влечет штрафы от 15 до 50 МРП);

статья 463 — «Осуществление предпринимательской или иной деятельности, а также действий и операций без соответствующей регистрации, разрешения либо уведомления» (влечет штрафы от 15 до 150 МРП, а при повторном нарушении до 500 МРП).

— Все эти статьи могут относиться не только к участнику внешнеэкономической деятельности, но и к нашим сотрудникам в случае каких-либо неправомерных действий. То есть это очень серьезная ответственность, — подчеркнула спикер.

Как сообщалось ранее, на границе Казахстана в 2025 году выявили 847 попыток незаконного ввоза оружия и боеприпасов.

