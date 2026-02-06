РУ
    13:09, 06 Февраль 2026

    Какие документы нужны для ввоза товаров военного и двойного назначения — ответ КГД

    В Комитете государственных доходов Казахстана разъяснили, как проверить, относится ли товар к специфическим и какие документы нужны для его ввоза или вывоза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инфраструктура и сервис: что обновили для пассажиров и авиакомпаний в аэропорту Астаны
    Фото: аэропорт Астаны

    К специфическим товарам относятся товары военного назначения, продукция двойного использования, программное обеспечение, ядерные материалы, а также иные позиции, включённые в национальные и международные контрольные списки.

    Для ввоза и вывоза таких товаров требуется лицензия.

    Чтобы проверить относится ли товар к специфическим, нужно проверить его код в классификаторе ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности).

    — Участники внешнеэкономической деятельности, которые на постоянной основе возят товары — брокеры, таможенные представители — могут проверить, подпадает ли их код под тот или иной разрешительный документ и заранее побеспокоиться о том, чтобы заблаговременно получить госуслугу и не задерживать свой товар. Приказ № 424 открытый и можно там посмотреть и убедиться, — пояснила главный эксперт управления таможенных операций КГД Замира Малдыбаева в прямом эфире ведомства в соцсетях.

    Проверить можно также, запросив заключение у Министерства промышленности и строительства о том, что товар не относится к специфическим. Такой документ действует бессрочно.

    — Если вы получили это заключение и в нем написано, что товар не относится, то вы можете постоянно при ввозе его прикладывать, — отметила она.

    Лицензии и заключения оформляют как государственную услугу в Министерстве промышленности и строительства. Подать заявку можно через портал e-License или через eGov, приложив необходимые документы.

    Как сообщалось ранее, на границе Казахстана в 2025 году выявили 847 попыток незаконного ввоза оружия и боеприпасов. 

    Таможня КГД
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
