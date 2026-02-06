Какие документы нужны для ввоза товаров военного и двойного назначения — ответ КГД

К специфическим товарам относятся товары военного назначения, продукция двойного использования, программное обеспечение, ядерные материалы, а также иные позиции, включённые в национальные и международные контрольные списки.

Для ввоза и вывоза таких товаров требуется лицензия.

Чтобы проверить относится ли товар к специфическим, нужно проверить его код в классификаторе ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности).

— Участники внешнеэкономической деятельности, которые на постоянной основе возят товары — брокеры, таможенные представители — могут проверить, подпадает ли их код под тот или иной разрешительный документ и заранее побеспокоиться о том, чтобы заблаговременно получить госуслугу и не задерживать свой товар. Приказ № 424 открытый и можно там посмотреть и убедиться, — пояснила главный эксперт управления таможенных операций КГД Замира Малдыбаева в прямом эфире ведомства в соцсетях.

Проверить можно также, запросив заключение у Министерства промышленности и строительства о том, что товар не относится к специфическим. Такой документ действует бессрочно.

— Если вы получили это заключение и в нем написано, что товар не относится, то вы можете постоянно при ввозе его прикладывать, — отметила она.

Лицензии и заключения оформляют как государственную услугу в Министерстве промышленности и строительства. Подать заявку можно через портал e-License или через eGov, приложив необходимые документы.

