Нарушения при проверке служебного оружия выявили в Костанае

В МВД отметили, основная цель мероприятия направленна на проверку юридических лиц использующих в своей деятельности служебное оружие, а именно пункты централизованного хранения, оружейные магазины, частные охранные организации, стрелковые тиры, учреждения по охране лесов и животного мира, охотничье хозяйства по соблюдению ими требований законодательства в сфере оборота служебного оружия.

— Всего на учете в ОВД состоит около двух тысяч таких объектов. В результате за три дня проверены 652 объекта, выявлено 75 нарушений, из них 55 нарушений правил оборота оружия, 20 нарушений порядка регистрации служебного оружия. К примеру, в Костанае при проверке ПЦХ выявлены ряд нарушений правил оборота оружия. Руководитель объекта привлечен к ответственности, оружие было изъято и сдано на склад в ОВД, — говорится в сообщении.

Также полицейскими проводится разъяснительная работа с руководителями объектов и их работниками.

