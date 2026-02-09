РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:35, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Нарушения при проверке служебного оружия выявили в Костанае

    С 2 по 14 февраля в стране проходит операция «Служебное оружие», в ходе которой проверяют соблюдение правил оборота оружия. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Казахстан, передает Kazinform.

    наручники, кісен, полиция, задержание, оружие
    Фото: Kazinform

    В МВД отметили, основная цель мероприятия направленна на проверку юридических лиц использующих в своей деятельности служебное оружие, а именно пункты централизованного хранения, оружейные магазины, частные охранные организации, стрелковые тиры, учреждения по охране лесов и животного мира, охотничье хозяйства по соблюдению ими требований законодательства в сфере оборота служебного оружия.

    — Всего на учете в ОВД состоит около двух тысяч таких объектов. В результате за три дня проверены 652 объекта, выявлено 75 нарушений, из них 55 нарушений правил оборота оружия, 20 нарушений порядка регистрации служебного оружия. К примеру, в Костанае при проверке ПЦХ выявлены ряд нарушений правил оборота оружия. Руководитель объекта привлечен к ответственности, оружие было изъято и сдано на склад в ОВД, — говорится в сообщении.

    Также полицейскими проводится разъяснительная работа с руководителями объектов и их работниками.

    Ранее сообщалось, что один из казахстанских интернет-магазинов был наказан за рекламу холодного оружия.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Полиция Оружие
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
