Казахстанский интернет-магазин наказали за рекламу холодного оружия

— Проведенный анализ показал, что отдельные онлайн-площадки продолжают допускать реализацию запрещенных предметов, в том числе под видом завуалированных или «бытовых» товаров. Такая практика напрямую угрожает жизни и здоровью граждан и свидетельствует о недостаточном контроле со стороны владельцев маркетплейсов, — отметили в ведомстве.

Особую обеспокоенность вызывает доступность холодного оружия для несовершеннолетних. Отсутствие действенных механизмов фильтрации и блокировки создает условия для вовлечения подростков в противоправную деятельность и последующего привлечения их к уголовной ответственности.

Отмечено, что ранее между государственными органами и администрациями маркетплейсов были достигнуты договоренности о недопущении размещения и реализации запрещенной продукции. Вместе с тем, отдельные платформы продолжают игнорировать взятые на себя обязательства, что является недопустимым.

Так, уполномоченным органом — Комитетом информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан — интернет-магазин Satu.kz привлечен к административной ответственности по статье 455 Кодекса об административных правонарушениях за размещение рекламы холодного оружия.

В этой связи подчеркнута необходимость усиления ответственности владельцев онлайн-площадок, внедрения эффективных механизмов фильтрации и блокировки запрещенных товаров, а также принятия дополнительных профилактических мер.

Главная транспортная прокуратура напоминает: незаконное ношение либо сбыт холодного оружия, за исключением случаев, связанных с охотничьим промыслом, а равно продажа оружия и боеприпасов лицам, не имеющим соответствующего разрешения, влечет уголовную ответственность по статье 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Это стало предметом детального обсуждения на площадке Региональной палаты предпринимателей города Астаны «Атамекен», где проведено межведомственное совещание с участием государственных и правоохранительных органов, а также крупнейших маркетплейсов.

