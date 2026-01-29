Нарушения на 180 млн тенге: строительство в ВКО взяли под жесткий контроль

Об усилении контроля сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Самат Каирдинов. По его словам, поводом стали системные нарушения, которые из года в год допускают застройщики.

— Мы видим повторяющиеся проблемы. Отклонения от проектных решений, работы без разрешительных документов, нарушение сроков. Поэтому контроль пришлось усилить, — отметил Самат Каирдинов.

В 2025 году управление провело 240 проверок. По их итогам выдано 181 предписание и возбуждено 691 административное дело — это значительно больше, чем годом ранее. Основной фокус — на частном жилищном строительстве.



Сегодня в Усть-Каменогорске возводятся 36 жилых комплексов. По ряду объектов уже прошли внеплановые проверки, восемь застройщиков привлечены к административной ответственности.



Отдельное внимание уделяется проблемным проектам. Ситуация по жилому комплексу Emeralds остается сложной — ущерб дольщикам превысил 1,8 миллиарда тенге, а строительная готовность объекта составляет всего 35%.



— Вопрос по этому жилому комплексу находится на межведомственном контроле. Рассматриваются все возможные механизмы завершения строительства, — подчеркнул Каирдинов.





По жилому комплексу Astoria есть положительная динамика. Строительные работы возобновлены, ведется возведение каркаса здания. Завершение проекта запланировано на второй квартал 2026 года.



Параллельно ужесточился контроль за лицензированием. В 2025 году возбуждено 156 административных дел, приостановлено действие 11 лицензий, еще семь — прекращены.



В управлении отмечают, что дополнительные инструменты контроля появятся уже в ближайшие годы. С 1 июля 2026 года в Казахстане вступит в силу новый Строительный кодекс. Он предусматривает цифровые реестры, усиленную экспертизу проектов и гарантийные сроки до 10 лет на ключевые элементы зданий.





— Наша цель — сократить число проблемных объектов и сделать строительный рынок более прозрачным и понятным для людей, — резюмировал Самат Каирдинов.





Ранее сообщалось, что строительство двух жилых комплексов приостановили в Алматы.









