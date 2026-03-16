Нарушений общественного порядка на участках референдума не допущено — МВД

По словам Шынгыса Алекешева, были созданы все условия для безопасной работы комиссий и наблюдателей, а также для того, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор.

— Ни на одном из более чем 10 тысяч избирательных участков страны не было допущено грубых нарушений общественного порядка. В настоящее время на участках проходит подсчет голосов. Обстановка стабильная и находится под полным контролем полиции. После завершения подсчета голосов сотрудники полиции обеспечат безопасное сопровождение избирательной документации в соответствующие региональные комиссии референдума, – сказал спикер в ходе брифинга на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026».

Напомним, что в Казахстане завершилось голосование на референдуме по проекту новой Конституции. В 20:00 по времени Астаны закрылись все избирательные участки на территории страны, и избирательные комиссии приступили к подсчету бюллетеней.

Как сообщает Центральная комиссия референдума, во всех регионах страны на референдум пришли и проголосовали 9 126 850 казахстанцев. Предварительная явка за весь день референдума составила 73,24%.