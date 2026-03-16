Нарушений общественного порядка на участках референдума не допущено — МВД
Сегодня, 15 марта, сотрудники полиции по всей стране обеспечивали безопасность проведения республиканского референдума. После завершения голосования МВД продолжит обеспечивать общественный порядок. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает агентство Kazinform.
По словам Шынгыса Алекешева, были созданы все условия для безопасной работы комиссий и наблюдателей, а также для того, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор.
— Ни на одном из более чем 10 тысяч избирательных участков страны не было допущено грубых нарушений общественного порядка. В настоящее время на участках проходит подсчет голосов. Обстановка стабильная и находится под полным контролем полиции. После завершения подсчета голосов сотрудники полиции обеспечат безопасное сопровождение избирательной документации в соответствующие региональные комиссии референдума, – сказал спикер в ходе брифинга на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026».
Напомним, что в Казахстане завершилось голосование на референдуме по проекту новой Конституции. В 20:00 по времени Астаны закрылись все избирательные участки на территории страны, и избирательные комиссии приступили к подсчету бюллетеней.
Как сообщает Центральная комиссия референдума, во всех регионах страны на референдум пришли и проголосовали 9 126 850 казахстанцев. Предварительная явка за весь день референдума составила 73,24%.