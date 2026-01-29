Народный совет не должен превращаться в еще один Парламент — депутат
Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, выступая на заседании Комиссии по конституционной реформе, заявил, что Народный совет следует рассматривать как институт, формирующий баланс и равновесие в обществе, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Я хочу остановиться на Народном совете не как на повторяющем органе, а, напротив, как на институте, формирующем баланс и равновесие в обществе. Именно таким и должен быть подлинный Народный совет. Он не является альтернативой Парламенту и не конкурирует с ним. Это постоянно действующий консультативный орган, выступающий мостом между государством и народом. Народный совет не должен превращаться в еще один Парламент, — подчеркнул он.
По словам депутата, задача совета — выявлять запросы и ожидания общества, формулировать предложения по вопросам внутренней политики, общественного согласия, национального единства и ценностей.
Он также отметил, что Народный совет обладает правом вносить проекты на Курултай и инициировать республиканские референдумы.
Ранее сообщалось, что в Народный совет Казахстана войдут по 42 представителя этносов, общественных объединений и маслихатов.