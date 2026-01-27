РУ
    18:58, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Народный совет может стать мостом между государством и обществом — депутат

    Создание Народного Совета и института Вице-президента позволит укрепить общественный диалог и направлено на повышение качества управления в стране, отметил депутат Мажилиса Максим Рожин, выступая на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Максим Рожин
    Кадр из видео

    По словам депутата, действующие диалоговые площадки иногда не в состоянии обеспечить общий национальный интерес. Поэтому он считает, что закрепление Народного Совета в Конституции — это объективная необходимость.

    Максим Рожин отметил, что наделение Народного совета правом внесения предложений в проекты законов по вопросам внутренней политики и проведения референдума является передовой моделью, доказавшей себя в национальной и мировой практике. По его словам, данный инструмент позволит активным гражданам непосредственно участвовать законодательном процессе.

    Кроме этого, депутат подчеркнул, что в состав Народного совета войдут представители этносов, регионов и общественных организаций. Это возможность перевоплотить Совет в мост между государством и обществом и конкретными мерами обеспечить национальное единство. 

    В заключении мажилисмен добавил, что предлагаемые конституционные поправки усилят государственность эволюционным путем, и призвал членов Комиссии поддержать данные инициативы.

    Ранее председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев заявил, что создание Халық кеңесі (Народный совет) позволит в восемь раз увеличить участие представителей различных этносов в системе государственной власти. 

    Конституция Казахстанцы Парламент Политика Общество Конституционная реформа Политические реформы Власть
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
