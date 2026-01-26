Народный совет в 8 раз расширит участие представителей этносов в системе власти - Азат Перуашев

По его словам, в рамках рабочей группы по парламентской реформе были выработаны оптимальные решения, направленные на усиление роли однопалатного Парламента в системе государственной власти.

— Выдвинутая Президентом на пятом Курултае инициатива о создании Халық кеңесі в 8 раз расширяет участие в системе власти представителей различных этносов — 42 представителя вместо 5, согласно формуле Касым-Жомарта Токаева «Единство в многообразии», — отметил Перуашев.

Как отметил депутат, новая модель также закрепляет представительство интересов регионов и обеспечивает более активное вовлечение лидеров гражданского общества в политические процессы.