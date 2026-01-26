Народный совет в 8 раз расширит участие представителей этносов в системе власти - Азат Перуашев
Создание Халық кеңесі (Народный совет) позволит в восемь раз увеличить участие представителей различных этносов в системе государственной власти. Об этом сообщил депутат Мажилиса, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в рамках рабочей группы по парламентской реформе были выработаны оптимальные решения, направленные на усиление роли однопалатного Парламента в системе государственной власти.
— Выдвинутая Президентом на пятом Курултае инициатива о создании Халық кеңесі в 8 раз расширяет участие в системе власти представителей различных этносов — 42 представителя вместо 5, согласно формуле Касым-Жомарта Токаева «Единство в многообразии», — отметил Перуашев.
Как отметил депутат, новая модель также закрепляет представительство интересов регионов и обеспечивает более активное вовлечение лидеров гражданского общества в политические процессы.
— Таким образом, в предлагаемой конструкции речь идет не о ликвидации Сената, а о сбалансированном распределении функций при одновременном упрощении и прозрачности собственного законотворческого процесса в однопалатном Парламенте, — добавил он.