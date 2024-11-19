Наркоторговца с мефедроном задержали в автобусе в Кыргызстане

По данным МВД КР, сотрудникам СБНОН поступила информация в отношении мужчины по прозвищу «Равш» и неизвестных лиц, которые наладили устойчивый канал поставок и сбыта крупных партий наркотических средств и психотропных веществ на территории Кыргызстана. Данная информация была зарегистрирована в Следственной службе по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД КР в Чуйской области в общественном транспорте был задержан И.Р.Х., 1986 г.р. При обыске у него в куртке обнаружен и изъят один брикет, обмотанный скотчем, внутри которого находилось 36 термоусадок красного цвета с психотропным веществом мефедроном.

При реализации преступного умысла и сбыте психотропного вещества, незаконный доход задержанного гражданина мог составить более 310 тысяч сомов. Предотвращено распространение на территории страны свыше 432 разовых доз мефедрона.

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что в стране пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой метамфетамина в особо крупном размере. Весной в Бишкеке обнаружен схрон наркотических веществ на $500 тысяч. Также в столице КР задержали закладчика с тысячей доз синтетических наркотиков. Летом в Кызыл-Кие Баткенской области был задержан член международной наркогруппировки с 15 кг гашиша, которые он планировал переправить в Узбекистан. В Кыргызстане также ликвидировали канал перевозки и сбыта афганских наркотиков.